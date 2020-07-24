浴室天花板常「自動打開」！他憂「變態很多」... 神人秒曝真相：你物理很差齁

▲原PO懷疑有人躲在家中天花板裡。（示意圖／達志影像）

實習記者任珈萱／綜合報導

如果天花板經常會突然自己移動開來，你（妳）會嚇爆嗎？就有鄉民發文指出，與女友一起租屋時，發現浴室的塑膠天花板會經常自己打開，就算用了膠帶固定了，數日後它還是會自己打開，讓他超毛。對此，就有內行網友解答背後原因，還不忘酸他「你物理很差齁？」

原PO在PTT「八卦板」PO文問卦，表示自己和女友在台南租屋時，租屋處的浴室天花板是「一片片塑膠的那種」，可以往上推開，上面有一點空間。他們剛搬進來時，發現浴室蓮蓬頭上方有一片塑膠片被推開約1/3，當時以為是前房客為了通風換氣，所以沒特別注意。不過原PO近日打算要換浴室的感應LED燈，就順手把把打開的那片蓋回去開。

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▲原PO在PTT問卦。（圖／翻攝自PTT）

沒想到幾天後，他發現那片塑膠板又開了，讓他十分發毛。原PO表示，自己非常確定有把天花板蓋好，因為「塑膠片回到正確安裝位置時，是會往下沉，與其他塑膠片合在一起」，所以如果不往上推，根本打不開。

於是他便拿膠帶把塑膠板的周圍孔隙全部黏住，奇特的是，過幾天發現膠帶又鬆脫了，「有點像是嘗試拉起塑膠版發現拉不起來，導致膠帶部分出現孔隙的狀況」。所幸從那次後就沒有發生任何情況了，不過，這樣的經驗讓他不禁有些擔憂，「社會上變態很多，有的不只開你門，有些是趴在天花板上…」。

貼文一出，許多鄉民紛紛表示，「應該是風壓，我之前住的套房開門就會」、「 風啦，我住三樓大樓也會啊」、「你快速大力關開廁所門來回幾次就知道」、「你浴室裡面沒有窗戶更容易產生氣流」；不僅如此，也有網友笑說，「……就風壓啊…你是有多文組……」、「你浴室裡面沒有窗戶，更容易產生氣流的真空效應…我猜你物理成績一定很差」、「那種最好能有人在上面，直接垮給你看」、「 別擔心，只是鬼在上面」。