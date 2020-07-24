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英、美指控俄羅斯「試射反衛星武器」　破壞太空和平！

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▲俄羅斯普列謝茨克航空發射場（Plesetsk Cosmodrome）2016年2月發射歐洲太空總署哥白尼計劃的地球觀測雙衛星「哨兵三號」（Sentinel-3）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯被控發射「反衛星武器」，引發爭議。圖為俄國普列謝茨克航空發射場（Plesetsk Cosmodrome）2016年2月發射歐洲太空總署哥白尼計劃的地球觀測雙衛星「哨兵三號」（Sentinel-3）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國與英國23日指控，俄羅斯7月15日在太空試射一個反衛星武器（anti-satellite weapon），破壞太空和平。外媒指出，華府第一次指控莫斯科進行這類武器的試驗，似乎是太空軍備競賽正在升溫的跡象。

綜合《衛報》、CNN報導，英美指控，俄羅斯15日透過衛星Kosmos 2543，把一個能夠瞄準其他衛星的物體射入軌道。美國太空司令部發布聲明表示，「證據指出，俄國執行了一項天基系統（space-based systems）反衛星武器的非破壞性測試」。

儘管莫斯科堅稱太空活動完全和平，美國太空作戰部長雷蒙德上將（General John Raymond）表示，俄國官方宣稱的衛星與實際涉入的不同，此舉是「俄羅斯持續發展、測試天基系統的進一步證據，也與克里姆林宮發布的軍隊紀律相符，也就是要布署武器，讓美國與其盟友的太空資產面臨風險」。

英國太空總署署長史密斯少將（Vice-Marshal Harvey Smyth）對於俄方發射「具有武器特徵」的物體感到擔憂，「這種行動威脅太空的和平使用，促成製造殘骸的風險，可能對於衛星及全球仰賴的太空系統造成威脅」。他「鼓勵在太空中負責任的行為」，呼籲莫斯科停止試驗，持續與他國合作。

俄羅斯去年11月26日從普列謝茨克航空發射場（Plesetsk Cosmodrome）射出軍事衛星Kosmos 2542，稍後也製造出衛星Kosmos 2543。上述2顆衛星1月時接近美國軍事監視衛星KH-11，遭遇美方抗議以後才離開。

據悉，各國的太空活動通常都被列為高度機密，因此美國戰略與國際研究中心（CSIS）導彈防衛計畫主任卡拉科（Tom Karako）指出，俄國試驗並不是新鮮事，「新鮮的是，太空部隊開始聚在一起討論發生了什麼事」。

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