就是到不了！變性妹「陰道只有7cm」　慘被男友分手…怒告醫院被嗆：修補會打折哦

▲第三性女子變性後，陰道僅7cm。（圖／翻攝自泰國頭條下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國暖武里一間律師事務所接到一起「變性人案件」，案主為一名32歲的第三性女子，她表示自己在曼谷一間醫院進行整型與變性手術，因為價格較為便宜、手術一開始也感覺相當順利，原以為新人生就此展開，未料卻發現自己的陰道只被做了7公分左右，導致與男友性生活不合分手，因此想要提告「手術不完全」。

綜合泰媒報導，該名女子表示，自己花了234780泰銖（約台幣218528元）做了手術，最後卻出現傷口有異味、流膿、尿尿的時候甚至因為尿道偏了，常常會尿到自己的腳上，然而最令女子痛苦的，是自己的性器官竟然只被做了7公分的深度，導致在手術之後，與男友激戰「都無法一路暢通｣，最後導致兩人分手。

▲女子因為性生活不美滿導致與男友分手。

女子表示，手術後的傷口相當不舒服，也花了一段時間才治療完整，但是陰道部分要重整，診所卻回應：「要另外花19萬泰銖（約台幣17萬元）做修復，但是可以打折」。這讓女子相當不滿，認為診所是故意要賺錢，憤而提告。

女子至今手術完成已經一年三個月，期間都無法有正常的性生活。負責女子的律師表示，目前已經聯繫消費者協會、醫院、醫師、受害者進行協調，希望可以溝通成功，如果沒有協調完善，將會請求衛生健康服務廳介入，但醫院多半怕名譽掃地，基本上都會願意和解。

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