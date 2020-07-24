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黃金連漲5日！金價站上1890美元續創9年新高　逼近歷史高點

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▲▼黃金, 金塊。（圖／路透）

▲金價距離歷史高點僅一步之遙。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延，避險需求也持續升溫，黃金期貨周四（23日）已連續第5個交易日收高，距離史上最高收盤價僅一步之遙。

週四8月交割的黃金期貨價格上漲24.9美元，漲幅1.3%，報每盎司1890美元，續創2011年9月以來新高，盤中一度上漲至1897.7美元；截至今日上午8點30分，8月黃金期貨價格下跌0.26%至每盎司1,885.1美元。

請繼續往下閱讀...

據道瓊市場數據，黃金期貨史上最高收盤價為2011年8月創下的每盎司1891.9美元；盤中歷史高點則是2011年9月6日達到的每盎司1923.7美元。

近期有許多消息支撐了金價漲勢。美國無預警要求中國關閉駐休士頓總領事館，使中美緊張情緒進一步升溫，另外，美國新冠肺炎確診人數的飆高使市場對於經濟迅速恢復的呼聲逐漸轉變為對長期衰退的擔憂，而接近零的利率與一系列經濟措施也大大提振了金價。

黃金銷售商Valaurum策略顧問Ed Moy指出，量化寬鬆的規模令仍震驚，引起人們擔憂多餘的資金所導致的通貨膨脹，「當人們感到害怕時，就會想取走桌面上的籌碼，而黃金通常是危機時刻人們存放籌碼的地方之一。」

ThinkMarkets市場分析師Fawad Razaqzada指出，若金價能達到2011年創下的歷史新高，「那誰能說接下來不會突破2000美元呢？」他指出，目前沒人知道金價會不會實現目標，「但是勢頭肯定是看漲的，基本面仍在支持。」

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