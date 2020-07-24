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美軍回應了！F-15戰機逼近…伊朗客機「劇烈搖晃」童頭破血流　乘客撞暈倒地

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▲▼伊朗馬漢航空（Mahan Airline）客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗馬漢航空（Mahan Airline）客機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗馬漢航空（Mahan Airline）客機23日從首都德黑蘭起飛，沒想到飛經敘利亞上空時，突然有2架戰機迅速逼近，客機只能緊急攀升，導致機上多名乘客受傷，血流滿面。美國中央司令部也證實，當時美軍F-15戰機確實在附近執行「例行性空中任務」，並無刻意逼近。

根據《紐約時報》報導，馬漢航空1152號班機從德黑蘭起飛，準備飛往黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），沒想到就在飛機於當地時間23日下午6時14分飛越伊拉克，剛進入敘利亞領空時，突然有2架戰機迅速逼近；飛航追蹤系統顯示，客機飛行高度先是突然俯降再陡然爬升，所幸最後於黎巴嫩安全降落。

美國中央司令部（U.S. Central Command）發言人厄本（Bill Urban）23日晚間發出聲明證實，當時一架空軍F-15戰機在敘利亞南部的小型軍事基地進行「例行性空中任務」，並針對一架馬漢航空客機進行「標準目視檢查」，而24日的衝突是在1000公尺安全距離之下進行，目的是確保聯軍人員安全。

厄本強調，這次事件都是按照國際標準進行，「F-15的飛行員確認這架飛機是馬漢航空客機後，F-15就安全地拉開了與飛機的距離。」另一名美軍官員表示，當時附近確實有2架F-15戰機，但只有一架靠近1000公尺左右。

從機上曝光的影片可以看到，飛機就像遭遇亂流般劇烈晃動，乘客尖叫四起，許多人都戴上氧氣罩，並穿上救生背心。另一段影片還能看到，有一名男子血流滿面地坐在地上，疑似已經失去意識，還有男孩頭上緊緊包著紗布。

事實上這並非美軍戰機與伊朗客機第一次發生衝突，在1988年時一架伊朗航空655號客機在波斯灣遭美國軍艦「文森號」（Vincennes）擊落，當時機上載有290人。最後美方稱這是「一場悲劇和令人遺憾的意外」，隨後在國際法院支付了數百萬美元。

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