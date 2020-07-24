6221個據點開放三倍券換現金　經濟部：戶頭帳號填一次就搞定

▲經濟部表示，店家收到振興三倍券，自即日開放兌換現金。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

店家收到振興三倍券自即日起開放兌換現金，經濟部表示，為方便小店家們將三倍券換現金，店家於全台6221個據點兌領時，只要在兌領單上填寫一次帳號即可，不用每張三倍券都填寫存(匯)入帳號，以簡化店家兌領及金融機構的兌付作業。

振興三倍券自7月15日開放領券，至今日上午9時累計已超過1500萬人領取，經濟部也於昨日起接受兌領，除有統一編號之營業人外，放寬無統一編號營業人如農漁民、夜市或市場攤商、民宿業者、計程車司機等，亦得委託農漁會、合作社、商圈、市場攤販管理組織、產業公（協）會、產(職)業工會協助兌領。

請繼續往下閱讀...

▲店家收到振興三倍券，自即日開放兌換現金。（圖／記者林敬旻攝）

三倍券兌領期限即日起至110年3月31日止，且兌付地點包含國內各銀行、郵局、信用合作社、農漁會信用部，多達6,221個，店家或組織可於期限內就近至往來金融機構兌領。

為方便快速兌領，經濟部表示，三倍券領用兌現的流程更簡化為三個步驟，在每張三倍券背面填寫銷售日期、身分證字號，以及在一張兌領單上填寫其在金融機構之存款帳號及相關資料，即可兌領。

官員也建議店家可於兌領前與兌付金融機構先行聯繫，填妥相關資料後再前往兌領，以減少等候時間，同時鼓勵店家，振興三倍券使用期限至109年12月31日止，農漁民及小店家收到後可以再流通消費，讓三倍券的使用效益更大化。

►就算爬到樹上！妳還是很美

