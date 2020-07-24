　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她19歲時從未有性行為…一驗竟懷孕5周　「聖母辣媽」生下2孩！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼她19歲時沒有性行為…一驗竟懷孕5周　「聖母辣媽」生下2孩！。（圖／翻攝自臉書／Sammi Isabel）

▲伊莎貝爾自稱她的第一胎是在「沒有性行為」的狀況下發生。（圖／翻攝自臉書／Sammi Isabel）

記者丁維瑀／綜合報導

美國麻州女子伊莎貝爾（Samantha Lynn Isabel）近期在TikTok分享她奇異的經驗，她自稱曾在19歲時懷孕，然而當時卻未與男友真正發生性關係。如今她育有2名孩子，回想當時的經歷仍感到有些困惑，親友們則開玩笑形容她就像「聖母瑪利亞」。

《每日郵報》報導，伊莎貝爾的TikTok影片引起廣大討論，大家都很好奇她為何會在「無性情況」懷孕。回到她19歲時，她的生理期遲來，儘管不覺得有懷孕的可能，但安全起見，她與男友艾力克斯（Alex）參加畢業舞會時，還是告訴對方，自己應該驗孕。

▲▼她19歲時沒有性行為…一驗竟懷孕5周　「聖母辣媽」生下2孩！。（圖／翻攝自tiktok　sammiisabelx3）

▲伊莎貝爾與男友出席舞會，兩人感情非常甜蜜。（圖／翻攝自tiktok　sammiisabelx3）

艾力克斯當時一臉困惑，問說「你怎麼會懷孕呢」、「我們又沒做」。伊莎貝爾則回答，有些情侶在前戲過程若不小心，女方也是有懷孕的可能，結果她總共驗孕7次，都呈陽性反應。

嚇壞的伊莎貝爾去諮詢醫師意見時，被告知她已懷孕5周。她告訴BuzzFeed新聞，如今回想，可能是她與男友在一次前戲中碰到對方的性器官，不過她與男方當時並未真正發生性關係。

對此，婦產科醫師林肯（Jennifer Lincoln）認為，雖然伊莎貝爾的情形相對少見，但是有可能發生的。她表示，女方懷孕前，精子必須進入陰道，不管是以何種方式，只要精子能進入，最終就有機會與卵子結合。

▲▼她19歲時沒有性行為…一驗竟懷孕5周　「聖母辣媽」生下2孩！。（圖／翻攝自tiktok　sammiisabelx3）

▲伊莎貝爾的寶貝兒子。（圖／翻攝自tiktok　sammiisabelx3）

伊莎貝爾懷孕時才19歲，她對未來感到徬徨，也怕自己無法給小孩充足的愛，她曾考慮墮胎，不過最後還是決定生下孩子。如今，她的大兒子本特利（Bentley）已5歲，後來她與男友繼續交往，終於發生性行為，小兒子西奧（Theo）將於下周滿1歲。

有時談起這段經歷時，伊莎貝爾的親友還會形容她就像聖母瑪利亞。也有一些網友好奇，到底是怎樣的「前戲」會懷孕。她坦白說，自己也搞不太清楚，距離第一次懷孕已經有很多年了。

►還不快囤個3瓶擁有「第一神顏」

ET快訊
快訊／女員工遭「化骨水」潑濺！　緊急送醫
快訊／李眉蓁論文抄襲　中山大學首次審定出爐
威力彩「電腦選號」＝送錢給彩券行？　台彩公布中獎數據
快訊／高雄3歲女童「噴槍灌肺」慘死　生父判決出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拉出「銀色便便」！她頭暈2周驚覺「顏色不對」急救醫　檢查出爐超悲傷

華為向法院申請「中止引渡」孟晚舟！　律師批「被當籌碼」：美國誤導加拿大

美40年最大打擊行動　廣查25城涉竊智財共軍學者

封鎖後一度消失！　巴黎地下道汙水「又被驗出新冠病毒」

舊屋牆內發現33年前「秘密信件」　她：這是過世哥哥寫的

拒戴口罩害大家都不能飛！　女客被狼狽趕下機...全機掌聲歡送她

玩真的！他招募FBI臥底「密謀反攻白宮」　實現聖戰夢想…慘遭逮捕蹲牢15年

加州聖昆汀監獄2000人新冠確診　近半數死亡病例為死囚

死在家中長屍斑！她進門遭丈夫推頭　詭成「裸體血屍」躺床…婆婆進門嚇傻

遭中國要求撤館　美國駐成都總領事是台灣女婿

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

拉出「銀色便便」！她頭暈2周驚覺「顏色不對」急救醫　檢查出爐超悲傷

華為向法院申請「中止引渡」孟晚舟！　律師批「被當籌碼」：美國誤導加拿大

美40年最大打擊行動　廣查25城涉竊智財共軍學者

封鎖後一度消失！　巴黎地下道汙水「又被驗出新冠病毒」

舊屋牆內發現33年前「秘密信件」　她：這是過世哥哥寫的

拒戴口罩害大家都不能飛！　女客被狼狽趕下機...全機掌聲歡送她

玩真的！他招募FBI臥底「密謀反攻白宮」　實現聖戰夢想…慘遭逮捕蹲牢15年

加州聖昆汀監獄2000人新冠確診　近半數死亡病例為死囚

死在家中長屍斑！她進門遭丈夫推頭　詭成「裸體血屍」躺床…婆婆進門嚇傻

遭中國要求撤館　美國駐成都總領事是台灣女婿

中職／富邦傷兵歸隊　蔣智賢最快明天上一軍

霍華德糗被「巨神兵」站著連搧2鍋　兩人都忍不住笑了

【奧斯塔羅】分手後想復合...前任目前有新對象了嗎？

論文設「永不公開」要有證明　教育部：校方若未落實將停招、沒收補助款

出門上班不到1小時　狗奴收到「家裡下雪照」傻眼：清蒸紅燒？

中職／邦威開始牛棚練投　最快八月初上一軍

快訊／下班課注意！雷雨開炸「6縣市大雨特報」　防雷擊強陣風

女主角難當！大元被狠抓胸部…下秒「跌進爛泥中」苦笑：還好我不怕髒

善耕365／BiG行動夢想家高規學習營　助孩童登夢想舞台秀自信

張本智和曾因疫情受打擊　想東奧奪金「痛苦時努力才能達成目標」

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

他IG直播　辣妻裸身入鏡

辣媽19歲時無性行為　竟奇蹟懷孕5周

搞大少女肚子！被捕才知「她是親妹」

她餐盒吃到見底「發現米奇」怒客訴

餵鹿吃胡蘿蔔！他們5分鐘後聽槍響震驚：牠死了

佳子公主傳婚事近了！對象是帥哥

「被中國收買」致全球疫情　譚德塞回應：非事實

連身泳裝只有2條線！　焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、電視...」

健身女王罹癌　死後po文：他x的

沙漠靈修！54人擠帳篷90°C活活烤死

穿透明防護衣爆紅女　變氣象女郎

更多熱門

相關新聞

華為再向法院申請中止引渡孟晚舟

華為再向法院申請中止引渡孟晚舟

加拿大高等法院5月時宣布，華為首席財務長孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準，後續聽證會預計在明年夏天前結束。根據最新曝光的文件顯示，華為律師已經向加拿大法院提出申請，要求中止將孟晚舟引渡到美國的程序，並指出，美國將華為當作貿易戰的籌碼，在許多證據上誤導了加拿大。

美40年最大打擊行動　廣查25城涉竊智財共軍學者

美40年最大打擊行動　廣查25城涉竊智財共軍學者

女拒戴口罩被趕　全機鼓掌歡送她

女拒戴口罩被趕　全機鼓掌歡送她

美國駐成都總領事是台灣女婿！

美國駐成都總領事是台灣女婿！

川普直升機中隊隊員確診新冠肺炎

川普直升機中隊隊員確診新冠肺炎

關鍵字：

懷孕北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面