中國狂買176萬噸玉米創紀錄　川普冷感：貿易協議對我「意義不大」

▲疫情當頭，美中貿易協議提不起美國總統川普的興致。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美中於1月正式簽署第一階段貿易協議，然而新冠肺炎（COVID-19）重創美國經濟，總統川普（Donald Trump）23日直言，與北京的貿易協定，現階段對他來說「意義不大」。他還提到，中國購買更多美方的農產品；然而從他的言詞來看，顯然已失去興趣。

《彭博》報導，川普23日在白宮出席疫情記者會時，再次抱怨美國為了抗疫，必須讓經濟停擺，「貿易協議現在對我的意義，不如我當時促成它的時候。」多個大型民調可見，越來越多選民不滿他應對疫情的方式，他也試圖把責任歸究中國。

另據《福斯財經網》，川普認為，儘管中國近幾周加大購買美國農產品，貿易協定對他的重要性已大不如前，「中方創下紀錄，昨天是玉米的破紀錄日，購買的玉米比任何過去的訂單都要多，這情形持續了兩或三天。」

川普說，中國也買了大豆以及所有的農產品，「但對我來說意義不。你懂嗎？這對我來說意義不大。」根據美國農業部數據，中國本月14日購買176萬噸玉米，創下紀錄。

第一階段貿易協議本該是川普的重要戰績，他2016年就不斷向選民承諾，但如今他看似無意商討第二階段內容。川普上周告訴CBS新聞，「我現在沒興趣與中國談話。」

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