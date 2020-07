美國務院重申「川普重話」：香港與中國大陸同等待遇　終止經濟優惠

▲香港警方舉牌警告示威者。(圖/CFP)



記者丁維瑀/綜合報導

美國國務院24日在推特重申總統川普(Donald Trump)說詞,香港將會受到與中國同等的待遇,意味不能享有優惠,也不允許美國出口敏感技術至香港。此前,川普於14日宣布已簽署《香港自治法》。北京則誓言要展開同等制裁。

「港版國安法」6月30日通過,飽受爭議。美國國務院24日推文寫道,川普表示,「香港將得到與中國大陸同等的待遇,沒有特別待遇,沒有特殊的經濟待遇,(美方)也不會出口敏感技術(到香港)。」

President @realDonaldTrump: Hong Kong will now be treated the same as mainland China: no special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies. pic.twitter.com/g1dHsuManC