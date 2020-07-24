美國務院重申「川普重話」：香港與中國大陸同等待遇　終止經濟優惠

▲香港警方舉牌警告示威者。（圖／CFP）



記者丁維瑀／綜合報導

美國國務院24日在推特重申總統川普（Donald Trump）說詞，香港將會受到與中國同等的待遇，意味不能享有優惠，也不允許美國出口敏感技術至香港。此前，川普於14日宣布已簽署《香港自治法》。北京則誓言要展開同等制裁。

「港版國安法」6月30日通過，飽受爭議。美國國務院24日推文寫道，川普表示，「香港將得到與中國大陸同等的待遇，沒有特別待遇，沒有特殊的經濟待遇，（美方）也不會出口敏感技術（到香港）。」

President @realDonaldTrump: Hong Kong will now be treated the same as mainland China: no special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies. pic.twitter.com/g1dHsuManC — Department of State (@StateDept) July 23, 2020

根據《南華早報》，川普14日表示他已簽署《香港自治法》，當時他就做出上述美國國務院貼文的發言。法案將允許制裁破壞香港自治的官員，與這些官員有業務往來的銀行，也會受到懲處。

▲美國總統川普簽署《香港自治法》。（圖／路透）

川普透過行政命令表示，北京對港實施國安法以及其他舉動，從根本上破壞香港的自治，對於美國經濟、國安、外交政策，都構成不尋常的威脅。

美中關係近來急凍，美國下令中國駐休士頓總領事館72小時內關閉；此前，雙方關係受到「港版國安法」、新冠肺炎（COVID-19）疫情與貿易戰影響。川普14日還告訴記者，他沒有與中國國家主席習近平通話的打算。

中國外交部譴責美方的舉措，認為這是嚴重干涉北京的國內事務；此外，中方也會對美方展開制裁，以此捍衛中國的合法利益。

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