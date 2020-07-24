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台股早盤上漲37點　台積電開盤站上390元、聯電早盤漲逾4%

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▲台股加權指數今天早盤衝上12320點，改寫30年來的新高，僅次於1990年2月歷史高點12682。（圖／記者林敬旻攝）

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者王曉敏／台北報導

美國最新失業數據讓市場難保信心，初領失業救濟金人數已連續第18周超過100萬人，接連壞消息使美股周四挫跌，科技股跌幅尤深。台股今（24）日開盤上漲54點，指數開在12467點；早盤上漲37點，暫報12447點。

聯電昨日宣布與益華（Cadence）完成28奈米HPC+製程先進射頻毫米波設計流程認證，可協助晶片客戶搶攻5G、物聯網和汽車的應用晶片商機，外資予以好評。聯電在NYSE掛牌ADR周四逆勢飆漲13.09%，今日台股開盤，聯電（2303）以19.8元開出，早盤上漲4.94%至20.2元。

請繼續往下閱讀...

蘋概三王中，台積電（2330）以390元開出，再創歷史新高；鴻海（2317）開在81.5元，下跌0.73%；股王大立光（3008）以3865元開出，下跌0.26%。

美股周四由微軟及蘋果等科技股領盤大跌，那斯達克指數重挫。微軟雖然上季營收超越預期，但子公司LinkedIn被困頓的就業市場拖下水，連帶使微軟股價下跌4.35％；蘋果方面跌4.55％；亞馬遜跌3.66％；Netflix則是下跌2.5％。

道瓊工業指數終場下挫353.51點，或1.31%，收在26652.33點；那斯達克指數大跌244.71點，或2.29％，收在10461.42點；標普500指數則是下跌40.36點，或1.23％，以3235.66點作收。

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