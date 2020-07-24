影／暴雨漲潮「滅頂」釜山！地下道車輛遭沖走4人溺斃...地鐵站慘被灌水

▲南韓釜山23日晚間降下暴雨。（圖／翻攝自釜山警察臉書粉專）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓昨（23）日慘遭暴雨襲擊！受到梅雨鋒面影響，當地氣象廳該日下午發布豪雨警報後，晚間在釜山、蔚山、光州、首爾、江原道等地降下每小時降雨量超過80豪米的瞬間型豪大雨，其中釜山晚間總雨量更達211毫米，加上漲潮現象，使釜山多處道路泡在一片汪洋中，水深及腰，不僅滔滔不絕的雨水從樓梯口湧入地鐵釜山站，鄰近的地下道也遭大水灌入，7台車輛瞬間被滅頂，目前已累積4人死亡。

▲南韓23日晚間22時55分降雨雷達回波圖。（圖／翻攝自大韓民國氣象廳）

根據24日釜山地方氣象廳的數據資料，23日晚間起降下的豪雨，蔚山市最大總降雨量達215.5毫米，釜山市海雲臺區為211毫米、東萊區191毫米、中區176毫米、沙下區172毫米、北港164毫米，其中沙下區每小時降雨量瞬間更達86毫米，該場豪雨總降雨量為1920年以來第10高。

根據《韓聯社》報導，這場突如其來的暴雨在南韓南部各地造成不少災情，由於山區土石坍塌，擋土牆遭到沖毀，滾滾泥流灌入民宅。據統計，釜山市東區有43名、水營區8名、南區6名、中區與機張郡各1名，共計59名居民一度孤立無援。

▲暴雨襲擊加上沿岸漲潮，多輛車慘困洪流中。（圖／翻攝自釜山警察臉書粉專）

23晚間9時30分（當地時間），水營區廣安洞山區的泥流沖入佛堂與民宅，擋土牆崩塌，8名住戶緊急被移送至老人中心避難；24日凌晨0時，金井區釜谷洞擋土牆崩塌，20公噸土石湧入公寓。

23日晚間10時18分，釜山市東區的道路積水湧進長達175公尺的草梁第一地下道，加上10時32分沿岸漲潮、大水灌入，地下道內6輛車、9名用路人無法即時躲避，被大水淹沒，最後消防隊員將之一一救出，然而60多歲男性與30多歲女性雖接受心肺復甦術後送醫，卻仍然回天乏術。24日凌晨3時20分，消防隊員在地下道進行排水作業時，又發現50多歲男性屍體。

▲▼這場暴雨奪走至少4人性命。（圖／翻攝自釜山警察臉書粉專）

暴雨襲擊，連帶使都市鐵道1號線釜山站的站體與地下街商家泡在洪水中，電車過站不停；東海南部線鐵路浸泡在大水中，釜田站至南倉站的無窮花號列車停駛、新海雲臺站至日光站區間的電車也停駛。

當地網友們紛紛拍下地鐵站、公車遭泡在滾滾洪流中的慘況。

▲▼釜山地鐵站遭滾滾洪流襲擊。（圖／翻攝自Instagram@subway_forest）

▲雨水灌入地鐵釜山站。

另外，蔚山市蔚州郡一對60多歲的兄弟在結束工廠工作後，各自開著車行駛在渭陽川附近的道路，不料受瞬間豪雨影響，23日晚間10時42分遭到河川洪水沖走，弟弟死裡逃生，然而哥哥卻跟著車輛消失洪流之中，最後屍體於24日早晨7時28分被居民發現。

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