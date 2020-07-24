　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／暴雨漲潮「滅頂」釜山！地下道車輛遭沖走4人溺斃...地鐵站慘被灌水

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓釜山23日晚間降下暴雨。（圖／翻攝自釜山警察臉書粉專）

▲南韓釜山23日晚間降下暴雨。（圖／翻攝自釜山警察臉書粉專）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓昨（23）日慘遭暴雨襲擊！受到梅雨鋒面影響，當地氣象廳該日下午發布豪雨警報後，晚間在釜山、蔚山、光州、首爾、江原道等地降下每小時降雨量超過80豪米的瞬間型豪大雨，其中釜山晚間總雨量更達211毫米，加上漲潮現象，使釜山多處道路泡在一片汪洋中，水深及腰，不僅滔滔不絕的雨水從樓梯口湧入地鐵釜山站，鄰近的地下道也遭大水灌入，7台車輛瞬間被滅頂，目前已累積4人死亡。

▲▼南韓23日晚間22時55分降雨雷達回波圖。（圖／翻攝自大韓民國氣象廳）

▲南韓23日晚間22時55分降雨雷達回波圖。（圖／翻攝自大韓民國氣象廳）

根據24日釜山地方氣象廳的數據資料，23日晚間起降下的豪雨，蔚山市最大總降雨量達215.5毫米，釜山市海雲臺區為211毫米、東萊區191毫米、中區176毫米、沙下區172毫米、北港164毫米，其中沙下區每小時降雨量瞬間更達86毫米，該場豪雨總降雨量為1920年以來第10高。

根據《韓聯社》報導，這場突如其來的暴雨在南韓南部各地造成不少災情，由於山區土石坍塌，擋土牆遭到沖毀，滾滾泥流灌入民宅。據統計，釜山市東區有43名、水營區8名、南區6名、中區與機張郡各1名，共計59名居民一度孤立無援。

▲▼南韓釜山23日晚間降下暴雨。（圖／翻攝自釜山警察臉書粉專）

▲暴雨襲擊加上沿岸漲潮，多輛車慘困洪流中。（圖／翻攝自釜山警察臉書粉專）

23晚間9時30分（當地時間），水營區廣安洞山區的泥流沖入佛堂與民宅，擋土牆崩塌，8名住戶緊急被移送至老人中心避難；24日凌晨0時，金井區釜谷洞擋土牆崩塌，20公噸土石湧入公寓。

23日晚間10時18分，釜山市東區的道路積水湧進長達175公尺的草梁第一地下道，加上10時32分沿岸漲潮、大水灌入，地下道內6輛車、9名用路人無法即時躲避，被大水淹沒，最後消防隊員將之一一救出，然而60多歲男性與30多歲女性雖接受心肺復甦術後送醫，卻仍然回天乏術。24日凌晨3時20分，消防隊員在地下道進行排水作業時，又發現50多歲男性屍體。

▲▼南韓釜山23日晚間降下暴雨。（圖／翻攝自釜山警察臉書粉專）

▲▼這場暴雨奪走至少4人性命。（圖／翻攝自釜山警察臉書粉專）

▲▼南韓釜山23日晚間降下暴雨。（圖／翻攝自釜山警察臉書粉專）

暴雨襲擊，連帶使都市鐵道1號線釜山站的站體與地下街商家泡在洪水中，電車過站不停；東海南部線鐵路浸泡在大水中，釜田站至南倉站的無窮花號列車停駛、新海雲臺站至日光站區間的電車也停駛。

當地網友們紛紛拍下地鐵站、公車遭泡在滾滾洪流中的慘況。

▲▼釜山地鐵站遭滾滾洪流襲擊。（圖／翻攝自Instagram@subway_forest）

▲▼釜山地鐵站遭滾滾洪流襲擊。（圖／翻攝自Instagram@subway_forest）

▲▼釜山地鐵站遭滾滾洪流襲擊。（圖／翻攝自Instagram@subway_forest）

▲雨水灌入地鐵釜山站。

另外，蔚山市蔚州郡一對60多歲的兄弟在結束工廠工作後，各自開著車行駛在渭陽川附近的道路，不料受瞬間豪雨影響，23日晚間10時42分遭到河川洪水沖走，弟弟死裡逃生，然而哥哥卻跟著車輛消失洪流之中，最後屍體於24日早晨7時28分被居民發現。

►影／日九州降數十年罕見暴雨！熊本「2死1命危」8人失聯　驚悚影片曝

►二手票券豐富你的生活～

►全台首間冒險主題飯店！等你一起來趣淘

ET快訊
恐怖！士官酒駕載妹撞小黃　白色BMW飛空「炸出大火球」
快訊／新增3例確診！指揮中心1400記者會說明
快訊／抓到了！一夜連搶3超商…嫌犯基隆落網
快訊／反制美方！　中國大陸宣布關閉美國駐成都領事館
建管處曾華崇陳屍南湖大橋下　檢察官曝死因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「紅牛」富三代撞死警查逃逸　8年後檢察總長撤銷逮捕令

22歲翹臀妹超豪奢生活　親揭背後金主「老紳士帥男友真面目」跨騎雙腿擁吻！

28年前與麻吉約定「誰得獎就要對分」！他真的爽中6.4億　結局超溫暖

他IG直播「辣妻裸身入鏡」！　彎腰那一刻「焦糖美背全露」2秒片全球瘋傳

英、美指控俄羅斯「試射反衛星武器」　破壞太空和平！

影／暴雨漲潮「滅頂」釜山！地下道車輛遭沖走4人溺斃...地鐵站慘被灌水

爸媽在房間睡覺！　3歲哥偷跑到泳池...害11個月大男嬰溺水身亡

民調：台人較支持拜登、港人盼川普連任　雙方較勁「誰對中國更強硬」

德州單日死亡創新高！重災區火葬場塞爆　「火化得等2周」出動5冷凍車

影／蓬佩奧揪「志同道合國家」組新集團　聯手對抗中國：不要讓共產黨改變世界！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

「紅牛」富三代撞死警查逃逸　8年後檢察總長撤銷逮捕令

22歲翹臀妹超豪奢生活　親揭背後金主「老紳士帥男友真面目」跨騎雙腿擁吻！

28年前與麻吉約定「誰得獎就要對分」！他真的爽中6.4億　結局超溫暖

他IG直播「辣妻裸身入鏡」！　彎腰那一刻「焦糖美背全露」2秒片全球瘋傳

英、美指控俄羅斯「試射反衛星武器」　破壞太空和平！

影／暴雨漲潮「滅頂」釜山！地下道車輛遭沖走4人溺斃...地鐵站慘被灌水

爸媽在房間睡覺！　3歲哥偷跑到泳池...害11個月大男嬰溺水身亡

民調：台人較支持拜登、港人盼川普連任　雙方較勁「誰對中國更強硬」

德州單日死亡創新高！重災區火葬場塞爆　「火化得等2周」出動5冷凍車

影／蓬佩奧揪「志同道合國家」組新集團　聯手對抗中國：不要讓共產黨改變世界！

中職／陳鏞基999安打拚千安達陣　鎖定ELEVEN有獎拿

現代推出「Kona Night Edition」特仕　獨特車漆、18吋RAYS框上身

大貓熊圓圓緊張媽→淡定媽　寶寶太白網友誤會「P上去」

爸媽要求幫買房！他苦嘆「2年後要結婚」壓力大　網勸：別用愚孝壓死自己

精障長照「長」進社區超龜速　衛福部試辦計畫推半年無人收案

論文抄襲落淚道歉！李眉蓁自爆「變哭臉」內幕：決定承擔下來

「紅牛」富三代撞死警查逃逸　8年後檢察總長撤銷逮捕令

買到秀逗滑鼠！蝦皮賣家「砸了它」寄新貨　網爆陰謀論...過來人搖頭：很爽快

東吳法律系2學分《證交法》喊到5千！學生無法人工加選「衝堂賣課」

0050ETF飆破百元大關！成立以來抱到今日可大賺350％

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

搞大少女肚子！被捕才知「她是親妹」

「被中國收買」致全球疫情　譚德塞回應：非事實

佳子公主傳婚事近了！對象是帥哥

連身泳裝只有2條線！　焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」

她餐盒吃到見底「發現米奇」怒客訴

餵鹿吃胡蘿蔔！他們5分鐘後聽槍響震驚：牠死了

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、電視...」

沙漠靈修！54人擠帳篷90°C活活烤死

穿透明防護衣爆紅女　變氣象女郎

金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？北韓粉專闢謠

他計畫5年「滅口老婆」偷冷凍胚胎　與男友共組家庭

蓬佩奧：全球應團結起來對抗中共

更多熱門

相關新聞

佳子公主傳婚事近了！對象是帥哥

佳子公主傳婚事近了！對象是帥哥

日本雜誌「週刊女性」電子版以「佳子要結婚了！」為題報導，日本皇室人氣最旺的公主佳子與一位帥哥正在交往，兩人有考慮到結婚，但可能要等姐姐的婚事問題先解決。

專家曝「富人從不買彩券」3理由

專家曝「富人從不買彩券」3理由

日本疫情升溫　東京都單日366例確診

日本疫情升溫　東京都單日366例確診

17年來首次　南韓上季GDP萎縮

17年來首次　南韓上季GDP萎縮

漸凍人上網委託安樂死　日2醫收錢幫下藥遭逮

漸凍人上網委託安樂死　日2醫收錢幫下藥遭逮

關鍵字：

日韓要聞南韓釜山梅雨暴雨洪水地鐵釜山站蔚山豪雨警報

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

女星吸毒淪乞丐　驚傳四肢痙攣慘死

胡睿兒剛入獄！林采緹爆穿浴袍與已婚富商進出

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面