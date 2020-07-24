英國研究：每天看電視不超過2小時　可降低8%心血管疾病風險

▲根據英國一項研究發現，看電視較多的人罹患心血管疾病機率更大，如心臟病發作或中風。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

看電視是現代人必備的日常放鬆活動，但有研究人員發現，看太多電視會增加人們死於心臟病發作或中風的風險。而且坐下來看小螢幕比起在工作或開車時觀看更糟，因為觀眾往往會在同一時間一邊吃著零食。

根據《每日郵報》報導，一項被發表在《梅奧診所論文集》（Journal Mayo Clinic Proceedings）的研究顯示，「沙發馬鈴薯」可能會減少運動量，而電視螢幕的藍光則會干擾人們的睡眠。研究報告指出，有490966人，平均年齡介於37歲到73歲之間，他們報名參加了英國生物銀行的研究，告知他們在一天當中看多久的電視，研究人員再對這些數據進行分析。

研究發現，看電視較多的人罹患心血管疾病機率更大，如心臟病發作或中風，同時也容易死於這些疾病。他們更可能罹患並死於癌症，其中主要罹患的是肺癌。

因此研究人員得出一個結論，如果研究中的每個人，每天看電視時間不超過2小時，幾乎有8%的心血管疾病及死亡是可以避免的。研究人員更發現，假設一個每天只走半小時的人，將看電視的時間換成散步半小時，就能減少10%的死亡風險。

這項研究由格拉斯哥大學的健康和福祉研究所的哈米什福斯特博士（Dr Hamish Foster）帶領，他表示「我們的研究發現，看電視的時間與一些不良的健康結果息息相關。」然而英國皇家統計學會的喬伊˙萊西博士（ Dr Joy Leahy）則有不同看法「單憑一項研究不太可能成為足夠有力的證據，能明確指出每天看電視的時間少於正好2小時，就能將健康風險降到最低」。

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