《紐時》分析美中互鬥：北京兩難如「走鋼索」　憂落入川普競選連任陷阱

▲川普2次競選主軸皆鮮明強硬，此次更直逼中國議題試圖打起聲勢。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

美國本週下令中國駐休士頓總領事館關閉，雙邊關係雪上加霜。《紐約時報》報導，中方揚言反擊之餘避免與美國撕破臉，防止經濟受創、進一步陷入國際孤立，如走鋼索般危險。

近幾週，美國與盟邦多管齊下加強對北京施壓，英國禁止中國電信巨擘華為參與第5代行動通訊（5G）網路建設，華府制裁壓迫香港與新疆地區穆斯林的中方官員，如今更指控中國秘密派遣軍方人士竊取商業、軍事甚至醫療機密。

報導指出，面對美方頻頻發動攻勢，北京高層防止雙邊關係徹底瓦解的選擇有限。美中一旦撕破臉，近期與印度、英國、加拿大、澳洲等國爆發爭端的中國在國際社會恐更形孤立，深受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響的經濟也可能受害。

美國政府21日以涉嫌竊密為由，下令中國駐休士頓總領事館72小時內關閉，為兩國1979年建交以來首例。中國外交部發言人汪文斌23日以「惡意誣衊」形容美方指控，揚言採取「必要措施」維護權益。

這次事件導致中國境內反美情緒高漲，鷹派論調大行其道，民族主義分子敦促中國政府加倍奉還、考慮對美國駐香港總領事館下達閉館令。

紐時分析，中國高層官員似乎不太願意讓中美關係更加緊張，擔心任何動作都可能落入美國總統川普爭取連任的圈套。美國夏季疫情惡化之際，川普大張旗鼓與中國攤牌，可轉移聯邦政府疫情處理失當的焦點，在選戰中塑造捍衛國家的領袖形象。

但中國政府鼓動的民族主義要求領導人強硬應對外在挑戰，使得北京當局面對華府連串攻擊時無法顯得軟弱，如何妥善因應，內部見解愈來愈分歧。

報導引述參與中方決策的匿名人士說法指出，中國國安與軍方官員反對展現美方可能解讀為軟弱的和解姿態；以經濟領域為主的官員則試圖審慎回應美方動作，期望維持貿易戰暫時休兵的狀態。

前述人士透露，中國駐休士頓總領事館關閉後，中國仍會致力履行1月中與美國簽署的首階段貿易協議。

中國如希望破壞川普選情，可停止依協議要求大量採購美國農產品，懲罰美國農民，讓川普失去關鍵的農業州選票。但中國持續大手筆採購美國玉米、大麥、豬肉，近期還下了歷來最大單筆玉米訂單。

北京避免中美關係急劇惡化的立場，可從中國國務委員兼外交部長王毅9日在中美智庫媒體論壇上的談話看出端倪。

王毅當時說，中國國家主席習近平多次強調，「我們有1000條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞。只要雙方都有改善和發展中美關係的積極意願，我們就能夠推動中美關係走出困境，重回正軌」。

以往美中關係緊張時，川普與習近平會以熱線或當面會談緩和分歧，美中貿易戰火升溫、新型冠狀病毒疫情爆發初期都是如此。但華府近期對中國不再客氣，川普也似乎無意化解兩國關係危機。

亞洲協會（Asia Society）美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）表示，他原本以為外界可責怪中方導致中美關係失衡，但如今是美國強壓中國，似乎無意保留讓雙邊關係有所轉圜的空間。