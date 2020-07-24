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理專慫恿抵押房＋借500萬買「高息基金」　老婦賠老本惶恐：怎麼辦

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世新大學財金系副教授郭迺鋒強調，銀行必須將客戶視為資產，重新審視理專獎懲制度。

圖文／鏡週刊

從事服飾相關行業的林阿姨，20年前靠著繡學號、改衣服養家，她省吃儉用存下老本，原本希望透過穩健理財方式創造現金流，安享老年生活，不料聽信理專建議，買進高配息基金後，卻賠掉大半老本，辛苦多年追求的退休美夢，現在成了不堪回首的噩夢。

 

林阿姨一開始單筆投入10萬元，看到每月都有利息入帳，慢慢對這項商品有信心；後來理專鼓吹她，投入100萬元買連結高收益債基金的投資型保單，「印象中投資好像都沒賺到錢，好不容易回本了，理專卻要我解約，說扣掉全部費用後，大概還賺2%。我不會算，只相信理專會提供專業建議，就照做了。」她一說到自己誤信銀行理專，害她賠掉大半老本，除了氣憤也倍感無奈。

保單解約後，理專慫恿林阿姨將房子拿去抵押、借款500萬元，其中400萬元投入兩檔配息誘人的南非幣及澳幣計價債券基金；「我只有小學畢業，對帳單也看不懂，理專跟我說，過去這兩檔基金獲利都能有16%、13%，保守一點也有9%…沒想到加上領到的息收，現在虧損還超過3成…」

請繼續往下閱讀...

林阿姨原本想用高配息基金每月領到的息收繳交房屋貸款、安頓老年生活；豈料，兩年間匯率、基金淨值一路下挫，先前理專給的退休美夢，現在成了每天醒來最不想面對的噩夢；一輩子踩縫紉機存下的老本，轉眼耗損大半，她惶恐地直說，「真不知道該怎麼辦？」

世新大學財金系副教授郭迺鋒指出，一般民眾經常只帶著「信任感」來銀行，但因為理專的誘因機制被扭曲，最後讓金融消費產生不良後果。因此銀行在培訓理專時，必須從客戶及理專行為面去理解，且須對「名譽資本」善盡責任。「像現在，理專的誘因根本不在理解客戶，而在佣金制度；要改善這個狀況，就要從銷售行為進行改革。」

同樣地，消費者在與理專互動前，也應具備一定理財素養，才能讓金融商品更有意義；「就像醫病關係要好，病患的醫療常識需有一定基礎，金融消費也是，投資人絕不能腦袋空空走進銀行，對理專銷售照單全收。」他強調，金管會將「普惠金融」視為重要推行政策，未來投資人必須提升理財素養，才能真正享受金融服務的甜頭。

郭迺鋒提出三點建議，不必複雜的金融知識，只要懂得轉換生活常識，就能在金融消費中獲得基本保障。首先，要懂得貨比三家。「複雜的病不會只看一位醫生，購買金額龐大的金融商品，也不該僅聽信一位理專片面之詞。應多聽多看多問，才能比較出最適合自己的理財工具。」

其次是不要妄想不勞而獲。「天下沒有白吃的午餐，理財也是，得付出時間學習，才可能獲得應有的報酬成果；投資人不該將全部責任丟給理專，信任銀行能提供專業服務而不自己做功課，其實也是種逃避。」

最後，郭迺鋒提醒，不要忘了「高報酬含有高風險」，且就年齡、生命歷程來看，高風險資產應分散，永遠都要有資產配置概念。這些觀念雖是老生常談，但學會了就能自保。


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