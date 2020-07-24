　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、相機、電視...」　叫拜登也去驗一下

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普相當自豪自己的超強的記憶力。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統川普炫耀 認知測驗成績優秀，包括字詞記憶挑戰等，並稱這證明自己心智能力優異，足以領導美國。 「一個人」、「女人」、「男人」、「相機」，以 及「電視」等5個單字從川普嘴裡反背誦出來，這是川 普昨天向福斯電視台（Fox TV）披露備受討論認知測驗 中的5字記憶挑戰細節。

川普於塔克卡爾森今夜秀（Tucker Carlson Tonight）接受專訪時說：「最後一輪問題明顯比較困 難。」川普在節目上一再質疑競選對手，即民主黨籍拜 登（Joe Biden）的心智能力。 川普指出，譬如字詞記憶測驗先記住那5個單字， 不久後，當再度被問起時，重複朗誦出來。10分鐘、15 分鐘，甚至20分鐘後，他們會再次要求你背誦出那5個單字。 「當我再度背誦出來時，那些人很驚訝我能準確無 誤地背誦出那5個單字，並詢問我是如何辦到。我回答他們，一切在於我有良好記憶力」。

川普在專訪中，也向角逐11月總統大選、支持度卻 大幅領先自己的拜登喊話，要求接受相同測驗，因為總 覺得拜登「有些不對勁」。 川普說：「（當領導人）你需要生理耐力，你需要 心智耐力。我們的腦袋都得很敏銳，不論是中國國家主 席習近平、俄羅斯總統蒲亭以及土耳其總統艾爾段，他 們的腦袋都很敏銳。」

►手上票券過期了，如何讓它起死回生？

ET快訊
甜美女星吸毒...淪落泰街頭行乞　驚傳33歲「四肢痙攣慘死」
是在哈囉過氣了！最紅網路用語出爐
女星墾丁解放「半球被看光」　生2胎身材火辣…網驚：根本少女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍…服務員傻：怎麼辦！？

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、相機、電視...」　叫拜登也去驗一下

穿透明防護衣爆紅　俄正妹護理師變身氣象女郎！

外媒報導金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？　北韓粉專闢謠嗆：低俗嚴重缺乏常識

連身泳裝「背後只有2條線」！焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」嬌喊：媽媽規定這樣穿

杜特蒂稱汽油可消毒口罩　菲國衛生部狠打臉：不要相信他的玩笑

餵鹿吃胡蘿蔔！　一家人5分鐘後「聽一聲槍響」震驚：牠死了

白宮陷疫情危機　行政大樓自助餐廳員工驚傳確診

美3歲女童在車內活活熱死　粗心媽：午睡完才發現

川普：習近平與普丁是聰明的　拜登應接受智力測驗

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

情侶借錢超大方「有多少借多少」 愛占便宜＋不還錢成傷感情主因

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍…服務員傻：怎麼辦！？

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、相機、電視...」　叫拜登也去驗一下

穿透明防護衣爆紅　俄正妹護理師變身氣象女郎！

外媒報導金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？　北韓粉專闢謠嗆：低俗嚴重缺乏常識

連身泳裝「背後只有2條線」！焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」嬌喊：媽媽規定這樣穿

杜特蒂稱汽油可消毒口罩　菲國衛生部狠打臉：不要相信他的玩笑

餵鹿吃胡蘿蔔！　一家人5分鐘後「聽一聲槍響」震驚：牠死了

白宮陷疫情危機　行政大樓自助餐廳員工驚傳確診

美3歲女童在車內活活熱死　粗心媽：午睡完才發現

川普：習近平與普丁是聰明的　拜登應接受智力測驗

贊助偏鄉孩童10年！宏泰人壽培育學生「課輔專班+規劃多元課程」

「住戶輕生」3年新屋成凶宅！1000萬房價狂砍50％　意外成投資搶手貨

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍…服務員傻：怎麼辦！？

林子偉擠進紅襪大聯盟　今年開季台將有二人

涉賣油給北韓！北斗星號船員遭境管「苦住油論600天」　終於能下船安置了

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、相機、電視...」　叫拜登也去驗一下

中職／二軍若換球增加成本　需要各球團同意

拿紙本三倍券　新板希爾頓酒店Buffet吃到飽2人同行1人免費

鞋底巨型顆粒超止滑！女兒穿單隻「拖鞋」媽一看傻眼...真實功能曝

買完威力彩...他驚見2組電選號碼「完全相同」　網嚇傻：機率跟中頭獎一樣

超逼真！零食袋、泡麵蹦出小奶貓 無辜雙眼萌翻...網全融化：想抱緊

國際熱門新聞

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

他計畫5年「滅口老婆」偷冷凍胚胎　與男友共組家庭

她餐盒吃到見底「發現米奇」怒客訴

餵鹿吃胡蘿蔔！他們5分鐘後聽槍響震驚：牠死了

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

吃烤雞驚見「超完整帶毛鼠」　她嚇爛狂吐12hrs

沙漠靈修！54人擠帳篷90°C活活烤死

連身泳裝只有2條線！　焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」

穿透明防護衣爆紅女　變氣象女郎

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、電視...」

金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？北韓粉專闢謠

WHO宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出

為了撿回包包　猛媽帶兒闖入鱷魚池

遛狗跌倒　女主人被狗鍊勒死

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

女星吸毒淪乞丐　驚傳四肢痙攣慘死

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

基隆男來回輾狗！小黑狗倒血泊…他竟下車補一腳

曾華崇涉貪成浮屍　妻子3封簡訊喚不回

為買房連續上班28天　一句話讓她心累

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

媽狂寄暗黑補品！28歲女吃到「脹奶爆痛」　醫一摸：第三期了

共機夜間擾台　國軍2度廣播驅離

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

更多

最夯影音

更多
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面