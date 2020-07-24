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全球首發烘焙展下周開跑　百年餅店齊聚搶攻中秋送禮商機

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▲2020台北國際烘焙暨設備展將於下周四（30日）開跑，為今年全球首場國際烘焙展。（左起）李亭香執行長李佳陽、展昭國際企業股份有限公司總經理林茂廷、經濟部工業局主任秘書陳佩利、台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓、台北市糕餅商業同業公會名譽理事長高垂琮、台北市糕餅商業同業公會謝介倫主委、Miss V Bakery負責人黃于玲。（圖／業者提供）

▲2020台北國際烘焙暨設備展將於下周四（30日）開跑，為今年全球首場國際烘焙展。（左起）李亭香執行長李佳陽、展昭國際企業股份有限公司總經理林茂廷、經濟部工業局主任秘書陳佩利、台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓、台北市糕餅商業同業公會名譽理事長高垂琮、台北市糕餅商業同業公會謝介倫主委、Miss V Bakery負責人黃于玲。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

2020台北國際烘焙暨設備展將於下周四（30日）開跑，為今年全球首場國際烘焙展，台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓表示，後疫情時代下烘焙業者必須轉型，搭上振興三倍券的政策順風車，本次展覽亦邀集百年餅店等業者齊聚，率先搶攻中秋月餅禮盒商機。

2020台北國際烘焙暨設備展將於7/30-8/02假南港展覽館二館舉辦，周正訓致詞時表示，疫情嚴重衝擊烘焙產業，許多伴手禮業者甚至於疫情期間業績掉到只剩下1-2成，原先要在3月舉辦的台北國際烘焙暨設備展也因疫情延後到7月底舉辦，本次展覽主打「振興」和「宅家經濟」。

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▲台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓。（圖／業者提供）

▲台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓。（圖／業者提供）

周正訓指出，為了要振興烘焙伴手禮產業，本次首度調整展覽方向，B2C和振興烘焙業將列為展覽重點之一。此外，展區內將設立「中秋主題活動區」，透過體驗行銷刺激消費，率先搶攻中秋月餅禮盒市場；另外，後疫情趨勢也讓外送與宅家DIY烘焙越來越熱門，這次也會規劃專區闡述烘焙業未來新趨勢。

本次展覽代表業者包括百年漢餅店-李亭香、陳允寶泉、鄭興珍；以及烘焙名店-丹麥之屋、法蘭司、喜豐香、二和珍、拉菲樂、丹蜜爾等；而烘焙複合式名店Miss V Bakery及營造中秋烤肉氛圍的巧克熊餐車，則都是首次參展。

另外，後疫情時代，仍須維持安全社交距離，政府也鼓勵電子支付，減少現金支付。創意引晴股份有限公司(Viscovery)的後疫情商品-「麵包AI影像辨識結帳系統」取代人眼辨識麵包進行結帳，顧客僅需將麵包放到結帳櫃台上，由電腦一秒自動辨識麵包品項、數量與價格，即能輕鬆完成結帳。

周正訓表示，希望來參觀的民眾能多加利用政府的「振興三倍券」，可以享有更多店家優惠，並透露經濟部工業局將與烘焙伴手禮業者共同合作，組成「烘焙伴手禮國家隊」，帶領業者打國際盃，預計明年搶攻外銷市場。

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