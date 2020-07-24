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外媒報導金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？　北韓粉專闢謠嗆：低俗嚴重缺乏常識

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▲▼傳言金正恩建議北韓居民食用烏龜，解決饑荒。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒報導稱，金正恩建議北韓居民食用烏龜，解決饑荒。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

近日有外媒報導稱，北韓最高領導人金正恩為解決飢荒問題，建議民眾吃鑽紋龜補充營養，並服用減肥藥產生飽足感，40天可減重10公斤。對此，北韓半官媒粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」昨（23）日發文闢謠，怒批「這是掌握媒體公器該做的事情嗎？」

「朝鮮經貿文化情報DPRK」在臉書發文指出，小編得知英國《太陽報》報導稱金正恩同志因為所謂的饑荒問題，要求民眾吃烏龜肉與減肥藥之荒唐報導；「經確認，此一荒唐報導，竟為台灣部份媒體所轉述，對於媒體公器的精確使用與生活常識的掌握如此不足，我們對此感到遺憾。」

「單純以烏龜是否適合成為食物這件事情，英國《太陽報》的編輯嚴重缺乏常識。」文章表示，以食物而言，朝鮮大體上主食以稻、麥、馬鈴薯、玉米等澱粉類為主，肉類部份包括牛、羊、雞、鴨、水產品，同時加上三面環海，水產品資源充足，「何至於以烏龜與減肥藥作為食物？」並怒批「如此說法又如何取信於人？這是掌握媒體公器該做的事情嗎？」

粉專狠批「英國《太陽報》素來以『八卦』、『低俗』為人所詬病，多次愚弄全球部份國家的領袖，並以此自以為能，引起許多爭議，因此公信力十分低落」，最後並強調「英國《太陽報》所報導的事情純屬虛構」。

此外，粉專提醒，「凡是有關朝鮮的各種新聞，概以朝鮮中央通訊社（KCNA）、勞動新聞等掛有.kp的媒體報導為準，外電消息以中國新華社、中國人民日報與俄國塔新社為準。」

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