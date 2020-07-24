新北攜手東森、三立、三井投資240億元　全力打造林口成為「台灣坎城」

▲「林口媒體園區」24日盛大舉行投資啟動儀式，（左起）三立影城集團董事長張榮華、東森集團總裁王令麟、新北市長侯友宜、台灣三井不動產董事長下町一朗、財政部國有財產署長曾國基等人親自出席，共同見證打造新北影視娛樂產業的重要里程碑。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

由東森國際、三立影城、台灣三井不動產投資240億元，聯手新北市府打造的林口媒體園區，今（7/24）盛大舉行啟動儀式，揭曉三家得獎廠商規劃內容，新北市長侯友宜、東森集團總裁王令麟、三立影城集團董事長張榮華、台灣三井不動產董事長下町一朗等人親自出席，共同見證推動國內影視產業發展的重要里程碑，未來將共同打造林口成為「台灣坎城」。其中，東森集團將投入100億資金，創建林口430公尺最高美麗新地標。

「林口媒體園區」是新北市政府和國有財產署合作推動，近期招商金額最高的公有土地招商案，基地緊鄰機場捷運A9站林口站及林口交流道，是國際商務及旅客進出大台北最重要的門戶，由東森集團取得新北市林口媒體園區B基地標案，串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案，將匯聚新媒體、新娛樂、新商業與新科技等跨領域影視休閒產業，以及影視關聯如演唱會、劇團表演、戲劇拍攝等所衍生出的商業活動，結合娛樂、休閒、觀光、5G新技術，成為新北市AI影視娛樂園區實踐場域。

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▲東森全球總部文創展演中心將成為林口最高新地標。（圖／東森國際提供）

▲王令麟致詞時提到，東森看好林口發展，全球營運總部將搬遷林口，創造一萬人工作及消費商機。（圖／記者李毓康攝）

其中，東森集團將投入100億資金，全面規劃擁有健康、美容、寵物、展演、電競等多功能服務，樓高180公尺，立足於林口台地250公尺，打造林口430公尺最高新地標。王令麟表示，「感謝侯友宜市長與團隊，提供一個良好的投資環境，快速解決問題，讓產業願意進駐，協助產業高度發展。東森看好林口發展，全球營運總部將搬遷林口，2024年全球營運總部營收目標達1,500億元，創造一萬人工作及消費商機，並規劃建立多功能展演廳及商場，吸引國內外旅客，同時服務林口生活圈。」

王令麟提到，東森的資源強項在新媒體、新零售，除了有東森新聞雲以及深受亞洲年輕人歡迎的聲林之王國際IP等數位媒體，未來也將持續開發新IP，把流行帶進表演廳，吸引年輕人及國際旅客，想到台灣，就想到林口。此外，東森亦全面性整合線上線下，讓林口媒體園區成為最時尚流行的「潮生活」中心，也引進美容、寵物等服務，滿足家庭一日休閒需求，希望東森資源注入後，可服務林口與新北廣大的消費者。「相信未來，國際的林口，AI的林口，娛樂的林口，流行的林口，都將會是林口的代名詞。」

▲侯友宜強調，林口媒體園區將有別以往，將提供新的商業模式、媒體方式、複合式娛樂並創造新科技亮點，就是一個「台灣坎城」，未來不僅是新北的驕傲，也將是台灣的驕傲。（圖／記者李毓康攝）

對於此次招商規劃，侯友宜表示，全球正值疫情之際，對各行各業都帶來挑戰，新北在防疫上超前部署獲得國際肯定，吸引各國企業回台投資，市府偕同民間企業能量，強化投資信心，合作推動「信心經濟」，而林口媒體園區招商案是一件超過240億元的巨額投資，也在疫情期間招商完成，除要感謝三家公司投資新北外，也代表著新北具備強大的投資優勢。

侯友宜強調，影視產業是國家文化的體現，也是國家重要戰略產業，台灣影視產業產值一年高達1,646億元，每年提供3萬人次的就業機會，市府將集結經發局、新聞局、文化局等相關局處軟硬體資源，以及此次招商案未來興建完成的設施，期盼能夠將台灣深厚文底蘊、重人風景行銷國際，增加國家競爭力及培育人才。