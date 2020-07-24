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「住戶輕生」3年新屋成凶宅！1000萬房價狂砍50％　意外成投資搶手貨

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樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台中住宅剛交屋3年，竟發生住戶輕生成凶宅，（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市大里有間40多坪大樓住宅，剛交屋3年就發生住戶輕生，屋主後續也因為負債，導致該房子遭法拍，一拍開價921萬元，最終因為無人投標，流標坐收。一名代標業者表示，上述情況的凶宅，應該至少會流到第三拍，屆時價格會落在市價一半，投標的人才會出現。

大里一間剛交屋3年的新建大樓2019年發生命案，一名蕭姓男子在某層樓、40多坪住宅內上吊輕生，加上屋主因為欠債實在還不出錢，導致該房子被法拍。法院日前一拍價格921萬元，最終仍無人投標，以流標坐收，多數人應該還在等價格往下跌。

請繼續往下閱讀...

一名張姓代標業者表示，「凶宅本身的行情，一定會比市價還要便宜，而且又是法拍屋，正常來講都到三拍，甚至四拍才會拍出」、「因為法院一定會公告說，這間房子（住戶）怎麼死亡的，而會來買這種（凶宅）的，大部分都屬於比較沒有信仰，或是說不相信有鬼神的，就會來買這種物件。」

▲▼ 房、凶宅、鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲業者分析，一般來說凶宅法拍屋一拍都會流標。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

張姓代標業者分析，像這一間46坪3房2廳有平面車位的物件，市價1坪約在24萬左右、總價約1000多萬，一般來說凶宅法拍屋一拍都會流標，每次流標都會讓價格打八折再進行拍賣，流標到三拍後，價格就會跌到約市價一半，一旦價格夠低，投標的人就會出現。

張男進一步透露，就有人專門鎖定凶宅，以便宜的價格買下後，不論轉租或轉賣都有利潤，畢竟屋齡條件與價格有極大落差，「我們有一個客戶專門找凶宅，他不找正常房子，就專門要找凶宅」、「因為價格便宜啊，所以他低價買來，可能過個兩三年增值再賣掉。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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