穿透明防護衣爆紅　俄正妹護理師變身氣象女郎！

▲▼娜蒂亞․朱可娃變身圖拉州當地電視台的氣象女郎。(圖／翻攝自Vesti Tula電視台畫面)

國際中心／綜合報導

現年23歲的俄羅斯女護理師娜蒂亞․朱可娃(Nadia Zhukova)之前在圖拉市(Tula)醫院照顧新冠病人時，因為所穿的防護衣讓她熱到受不了，因此在防護衣下僅穿著內衣就上工。

照片流出後引起了轟動。最初她受到醫院上級的紀律處分。但此一事件讓她爆紅，獲得各路人馬的聲援，當中包括普丁總統的前保鏢兼好友、圖拉州州長德敏(Alexey Dyumin)對她的力挺。

自此她因禍得福，不但紀律處分被撤銷、有機會受訓以實現她當醫生的夢想、稍早時還為俄羅斯運動品牌擔任模特兒。不過娜蒂亞堅持認為，任何事情都不會使她離開鍾愛的醫界。

如今她又獲得了一個新的身分：成為圖拉州當地電視台Vesti Tula的氣象女郎。 談到這個新角色時，娜蒂亞說：「對我來說，這是一件大事。謝謝大家讓我機會學習。我的父母會在晚上下班後觀看我的播報。」她尤其感謝德敏對她的支持。

談起當初朋友向她展示在網路瘋傳、她在透明防護衣下僅穿著內衣照顧病人的照片時，娜蒂亞承認當時她被「嚇到了」。她說：「我沒有男朋友，所幸我的朋友們都全力支持我。我想繼續學習成為一名醫生。我不怕被感染。」 儘管疫情會造成生命損失，給我們帶來壓力、睡眠不足，但我敢肯定，我們會抗疫成功，最主要的是，要保持積極的態度。」好熱，好辣！透明防護衣內只穿內衣 俄女護士春光盡洩

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