理財周刊／美國大選行情發酵　美股布局要趁早

Q:美國疫情再度席捲，是政策失誤所致，蔑視防疫的重要性，美國抗疫能力太弱，投資人擔憂疫情反覆爆發，令川普民望下降，為穩住民心，川普會有更大動機向中國甩鍋，對中國有更多指責，如果疫情令美股大幅下挫，會影響川普連任，在疫情影響下，美股到11月大選前會如何表現呢？

A:雖然疫情再度爆發，不利經濟復甦，但考量全球醫療防護意識明顯升級，新冠疫情對市場的邊際衝擊明顯出現鈍化，對股市而言，近期因疫情影響而受阻，但各國央行貨幣政策持續寬鬆，市場資金充沛，熱錢湧入股市！

如果出現疫情明顯受控或關於疫苗研發成功面市的好消息，經濟活動能再有進一步明顯向上的趨勢出現，美股波幅將再度急升。

(一)為何目前指數抗跌？

七月國際疫情二次爆發，感染人數上升，不過指數卻相對抗跌，主要是疫情來襲不如上半年突然，並且目前已經強調防疫意識及加緊開發新藥，因此賣壓相對不大，另一方面，各國央行為了拯救經濟，紛紛實施QE，導致市場資金充沛，指數相對抗跌。

(二)從選舉行情看美股

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1.歷來總統大選的統計值：過往來看，只要遇到美國總統大選，美股漲多跌少，雖然今年遇到新冠疫情的黑天鵝事件，但歷史仍可看出端倪，從近二十次大選年S&P500平均漲幅達5.63%來看，是有選舉行情的現象。

2.大選的股市走勢圖，指數拉回位置：S&P500指數從二月高點3393點急跌到2191點反彈迄今，選舉年的上半年股市通常會漲很多，但越接近選舉日前後，股市波動則會變得劇烈，而台股通常是跟著美股走。

(三)可能影響事件─疫情降溫與否

疫情嚴重度是影響這場大選最主要的因素，美國人民對川普能否快速宣傳正確的防疫資訊以及防止疫情擴散的政策措施都看在眼裡，只要美國疫情再度惡化，川普的支持率就會下降。

雖然疫情是個極大的變因，但目前看來選舉行情已逐漸發酵，美國也積極救市，美股反彈，川普為了當選，絕對不可能放任美國經濟因為疫情影響而往下掉，因此投資人可以在選舉前多布局，會有滿長一段時間行情產生，不過要多留意疫情的影響，這是最大變數！想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

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