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理財周刊／暴漲暴跌後　生技股的未來

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Q:當初中天集團旗下合一6/15公布，開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍(DFU)新藥ON101通過三期臨床試驗解盲，結果達標，股價應聲大漲，翻了幾十倍，疫情影響下，各類生技股也狂漲，近期從天堂掉到地獄，股價過熱後「漲停」秒殺至「跌停」，未來生技股走勢如何？

A:從基本面觀點切入，合一這段時間股價上漲原因之一，是開發出來的新藥預測將於2022年有高達四千萬美元的營收，但需實驗成功藥品核准上市後，實質金流才會入帳，生技股漲時重勢，消息一出應聲大漲，跌時重質，大多數生技股只有虛的消息，沒有實際產品通過法規核准上市，因此沒有營業額的收入，也沒有EPS，此時一旦跌勢形成，就極難預測股價會跌到哪裡，常常研究進展至中後期，研發結果往往不如預期，因此生技股具有難以預期、暴起暴落的特性。

以護城河的觀念來看，股價回檔要看實質基本面，如果股價炒太快、太猛，一定有後座力，投資人要小心賣壓。

不管是何種新藥開發有望的消息出現，造成股價飆漲，其實新藥開發需要通過至少三期的臨床試驗，才能送審看看是否核准上市，每一期皆受到嚴格法規規範，且每項試驗的程序也受政府主管機關及全球安全委員會(Global Safety Board, GSB)監督，每一期通過，新藥上市有望，股價上漲。

第一、二期通過後，第三期試驗規模會遠大於第二期，通常納入來自數個國家的數百位、千位受試者，為了證實新藥或疫苗安全性及有效性，及確認有效劑量、副作用與藥用效益的相關知識，並比較相關風險，最後將結果與現有治療效果進行比較，換句話說，疫苗、新藥研發之路沒有想像那麼簡單！

請繼續往下閱讀...

新藥、疫苗悲觀看待，因為新冠肺炎病毒屬於RNA病毒，比起DNA病毒，相對不穩定，基因突變快速，因此要找到疫苗可以針對病毒或是新藥都不簡單。不過目前來看接下來生技重點在檢測、快篩更有市場，是實的不是虛的，可以看到出貨量跟營收近來會陸續反映，股價是否合理，須回歸到公司獲利表現，若無未來更長線的獲利基礎，恐怕股東紛紛出手，市場也難再繼續力挺，造成強大賣壓，因此投資人可將生技股的重心轉移到檢測、快篩上！想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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