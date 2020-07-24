理財周刊／匯率運輸　第三季變數大增

文／洪寶山

美國聯準會(Fed)最新的褐皮書揭露，美國經濟在七月初出現了復甦萌芽，但仍遠低於疫情發生之前的水準，且經濟前景依然維持高度不確定性。而這個不確定性不單單來自於COVID-19確診人數單日7.7萬人的新高(截至7月17日)，更急迫的危機是7月25日的失業救濟金政策不能延長的話，前聯準會主席柏南克與葉倫都認為美國經濟將遭遇重大打擊，德意志銀行認為，如果失業救濟金政策不能延長，對第三季GDP增長的拖累將達到3~5%。

中國水患 災後重建推升原物料上漲

如果真的出現民主黨與共和黨的意見紛歧，失業救濟金政策不能延續，美股大跌，那麼7月28日至29日的FOMC會議說不定會跌破市場眼鏡的再加碼寬鬆貨幣政策，這就能解釋為什麼近期美元指數朝95.71前低點下探，如果美元指數繼續弱勢，則原物料市場可能成為第三季的投資方向。

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美原油自從四月下旬出現負油價結算後，目前站穩每桶40美元。COMEX黃金就更不用說了，多頭排列站上1800美元，華爾街投行大多認同年底或明年挑戰每盎司二千美元，特別的是，COMEX銅第二季上漲22.51%，Ｋ線圖竟然出現類似COMEX黃金大漲之前的Ｗ底型態，基本金屬的好日子要來了嗎？至少巴西的疫情也是居高不下，終究影響了鐵礦石主力的供需，相信不久的將來有機會突破前高2019九年7月的924.5元人民幣。

驅動這波原物料上漲的理由是什麼呢？或許就是半個中國泡在水裡的災後重建。糧食泡水的供給短缺，應該是促使這次即使美中關係惡化，但中國依舊履行美中貿易第一階段協議的農產品採購承諾，從大商所的玉米、豆一主力期貨的走勢明顯強於CBOT玉米、大豆期貨，可見得這次原物料的上漲，不單單只是美元貶值的影響，基本面供需出現變化，也是背後推升的動力。

人民幣收盤跌破七元兌一美元，從技術線型呈現相對強勢，這是自2018年起的美中貿易戰過程中，罕見的訊號，為什麼呢？過去每當美中關係惡化時，雙方都提高分貝互相嗆聲，此時的人民幣就會走貶，意思是談不攏，你加我多少關稅，我就貶值多少彌補回來。

人民幣不貶反升 推動中國內需消費

但自從港版的國安法實施後，美國開始施壓中國開放所有選項，包括美國取消香港特殊待遇、考慮全面停止發放簽證給中國共產黨黨員及家眷、雙航母進入南海等制裁手段，可以說美中關係處在建交四十年來的最低潮，但是人民幣不貶反升，從中國外交部各層級的正式談話中，明顯可以發現中國在緩頰，似乎打算在美國總統大選前最後百日期間，採取低調的哀兵政策，目的可能是想趁著川普的選情不妙之際，利誘川普。

配合中國啟動內循環經濟，升值的人民幣有利消費力，也有利於滬深股市的資金行情，可追蹤大消費性的家電、汽車產業，在長江流域水災過後的重新添購的投資機會。

不過值得一提的是，自去年首批科創板股票上市以來，今年7月22日一批科創板個股將迎來解禁時間。本周共有29支科創板個股解禁，其中解禁總市值為1798億元人民幣，占本周滬深股市解禁總市值近80%。其中解禁個股不乏中微公司、安集科技及瀾起科技等一眾科創板明星股，估計因中芯國際掛牌漲三倍的利多出盡後，接下來的寒武紀掛牌可能也無力挽救拉回整理的局面。

新台幣持續升勢 疫情延燒 拖累出口貿易

人民幣若真持續走升，影響所及便是新台幣也隨之升值，升破29.5美元關卡的新台幣，似乎仍有持續朝28.5元兌一美元靠攏的跡象。

這點挺讓人憂心的，因為接下來進入到返校潮的鋪貨期，如果新台幣升破29元的話，那麼就連台積電也會出現匯損，在7月17日的法說會上，台積電以新台幣29.5元兌一美元匯率假設，提出第三季財測展望目標。

當然，雖然央行有能力撐住29.5元，但問題是在COVID-19疫情導致入出境隔離十四天政策遲遲無法解禁，運費成本的提高，售後維修服務的人員無法及時到位，這些隱形的成本提高，廠商只能自行吸收。

但疫情至今已經正好滿半年，全球的確診人數卻持續創新高，加上新冠病毒早已變異，疫苗就算問世，也將類似流感疫苗般的「打心安」的作用。更何況近日中國陸續在大連、廈門、江西、雲南等地的海關，在厄瓜多冷凍白蝦的貨櫃和外包裝上都驗出新冠病毒核酸陽性，預期出口貿易還會有一段長時間將持續受到疫情而拖累。

運輸有形無形成本 產能受影響

日前跟運輸業的朋友聚餐，站在第一線的工作實務的觀察，原本貨物都是隨著載人的客機隨機運送，這樣的模式佔了80%，只有20%的貨品是用貨機專程運送，但如今客機航班大減，可隨機運送的貨品自然要排隊，而運輸業採用的是價高者得，漲價的幅度達到25%上下不等，之前在歐、美、日鎖國封城，運費成本增加的影響比較不明顯，但如今就算全球確診數創新高，但經濟全面復工拚第三季科技旺季，貨物運費增加的問題將顯現出來。

可是問題不只是這麼簡單，以日本為例，貨品雖然運送到日本，但因防疫成果不彰，隔離政策導致後段運送的人員不足，堆積在庫，好不容易運送到位了，出了狀況，且不談客訴抱怨導致循原路退貨的運送難處，還有客訴維修的人員也可能因為防疫措施而無法承諾及時到位維修，導致產能無法發揮原有的預期。匯率升值、運費成本、交貨延期、售後維修等問題，將成為第三季業績的變數。

季報，經常是題材股的大考，湊巧的是，今年兩次季報月(四月、八月)都出現股市的大震盪，三月眾所周知的美股在十天之內出現四次熔斷跌停，可以視為四月第一季的大考成績單。

在歷經四、五、六月的報復性Ｖ型反彈之後，生技股在翻數倍漲幅之後，將迎來八月的半年報大考，在防疫概念搭配合一新藥授權金的助攻下，許多2015至2019年大跌的新藥股也趁機展開一波報復性的解套波，例如基亞、台微體、醣聯、訊聯、亞諾法等，大漲過後，醜媳婦終究要見公婆，導致在7月10日的上櫃生技醫療指數出現大量長黑Ｋ的Ｖ型反轉轉折訊號，上周大跌19.24%，幾乎是接近熊市的跌幅標準。

撐過八月半年報大考 生醫股入冬後再戰二次疫情爆發

可預期本周將測試三月以來的主上升趨勢線支撐，如果不守，下方季線支撐落在146.85點，是多頭信心的防線，萬一失守，半年線與年線交會的124.62~125.63點將是多頭寄望的最後一道防線。正所謂大破大立，撐過了半年報這一關，入冬後，生技醫療股仍有再戰二次疫情爆發的機會。

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