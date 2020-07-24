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財訊／新藥產業大解盲

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／財訊新聞中心

近幾個月來，受惠於全球大資金行情，台股出現強勁反彈，生技股更因為防疫之助獲得高評價，後來又有新藥股行情銜接；以最具代表性的上櫃生醫指數為例，3月19日低點以來，迄今最高反彈1.7倍，市值也重回兆元大關，前後只有4個月不到，展現報復性反彈之姿。

不過，這一波「報復性反彈」之後，又引發生技股暴起暴落，投資人猶起霧裡看花，不知接下來該如何應對。最新一期《財訊》雙週刊以「新藥產業大解盲」製作專題，重新檢視新藥產業的可能發展以及相關個股的投資機會。

上一次生技股市值站上兆元，是2016年初浩鼎解盲失敗之前的事，而今年7月9日高點則創下1.36兆元的新高，兩波攻兆都是靠新藥股推升，然而，對比這兩個兆元階段台股上市櫃與興櫃公司新藥研發的進度，會發現結構上有很大不同。

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根據上市櫃與興櫃新藥公司的公開訊息，扣除掉一些臨床進行或公告不明確的案子，統計出2016年上半年，投資人能從交易所公告訊息掌握到的已上市新藥（無論賣到國際或台灣）有4個，懷特、寶齡、智擎與太景，但是到了4年後的今年7月，已新增中裕、順藥、藥華藥、國光生、懷特、友霖等等。

再看看正在申請藥證的件數，2016年當時屬真空狀態，今年則有太景注射劑型抗生素、逸達的前列腺癌藥、安特羅的腸病毒七一型疫苗、藥華藥干擾素的美國藥證、以及泰福的生物相似藥等待藥證審核中。

往前延伸到臨床三期，2016年當時有12個案子進入臨床三期，目前則有16個；臨床二期更是從8個進展到現在超過20個。今年還包含了合一以抗過敏新藥簽下台灣史上最大對外授權案（總價值約160億元）。

從後期臨床進度以及藥證的申請，可以看到今年相較於2016年的顯著進展，基本面的結構還是有很大的差異，也相對扎實。

這一波生醫股的上漲，是由防疫股打前鋒，再由新藥股接棒衝刺，雖說近期因為合一漲多快速回檔，讓投資人又將生醫股，尤其是新藥股視為一場泡沫，不過股市操作技巧是一回事，接下來的產業格局還是要從大環境來探討。畢竟，新藥本質是高風險行業，是比較科學的行業，需要時間累積投資技巧，過程中起起伏伏不足為奇。…（本文節自財訊612期，詳全文）

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