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財訊／25位立委收了他的政治獻金　解碼徐旭東的政治投資學

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／邱奕嵩

監察院日前公布2020大選候選人收支明細，經《財訊》統計發現，在政治獻金部分，以徐旭東為首的遠東集團捐獻最不手軟。徐旭東目前擔任遠東新、亞泥、東聯、裕民、遠百、遠傳、宏遠等上市公司董事長及遠銀副董事長。總計徐旭東透過旗下公司及關係企業共約20家公司的名義，捐輸藍綠候選人約6000萬元，堪稱政治獻金最大戶。

在總統選舉部分，徐旭東共捐贈國民黨候選人韓國瑜1000萬元，分別是以德勤投資、亞洲工程、富民運輸、遠紡實業、遠銀國際租賃、裕民股份、遠鼎股份、百鼎投資、遠東巨城及遠鼎投資名義共10筆100萬元的捐款申報。而韓國瑜申報的政治獻金中，企業部分收入為4500萬餘元，徐董相關企業即貢獻了近4分之1。

相較韓國瑜，民進黨候選人蔡英文的捐款名單中，則是找不到遠東集團捐款的紀錄；不過，徐旭東對於綠營立委候選人卻很大方，光100萬元的捐款就有38筆，《財訊》比對發現，有30名候選人接受徐董捐款，而國民黨部分卻只有11人得到遠東集團相關企業的贊助。

請繼續往下閱讀...

10筆百萬捐韓國瑜　投資立委當選25席

總計遠東集團相關企業捐贈政治獻金對立委捐輸的百萬捐款近50筆，受贈者達40人以上，其中有25名當選，在總數113名立委中，也是一股不小的勢力，未來的國會運作值得觀察。

進一步比對遠東集團相關企業的政治獻金發現，徐旭東仍維持過往藍綠兩邊押寶的作法，許多同選區較勁的候選人同時得到徐董的贊助，而且這些選區多數被視為選情激烈的五五波選區。例如台北市的高嘉瑜與李彥秀、費鴻泰與許淑華、新北市的羅致政與柯志恩、彰化縣的謝衣鳳與洪宗熠。

從徐旭東對於立委捐贈的名單中，還發現有個特殊現象。在南部綠營大本營幾乎沒有徐董「投資」藍營的蹤跡，僅有高雄左楠區的黃昭順與雲林海線的張嘉郡，兩位較有實力與綠營一搏的立委候選人獲得捐輸。

民進黨中央神調度 資源挹注關鍵候選人

反觀綠營候選人，包括在永和泛藍重鎮參選的蔡沐霖，或者新竹縣的鄭朝方及選情嚴重落後的南投蔡培慧，都分別獲得2至3筆百萬元的捐輸；甚至在綠營艱困區的苗栗，兩名候選人羅貴星與徐定禎也有得到遠東集團相關企業捐款，不過單筆金額皆未達100萬元。

遠東集團則回應，集團的政治獻金都是依照法律規定，依法行事。（7/23更新）《財訊》612期報導，遠東集團關係企業在2020大選中，捐贈給候選人的百萬捐款達60筆，其中包含立委高嘉瑜、李彥秀等人。高嘉瑜辦公室今日澄清，收到該筆費用後，後續已做退還。…（本文節自財訊612期，詳全文）

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