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先探／財報最旺人氣股

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（圖／先探投資週刊 提供）

台積電大軍壓陣，不僅帶動科技類股續強，加權指數也步步進逼歷史天價，短線除了可從上半年財報、下半年展望挑選個股之外，技術面若出現明顯大量後過高，也或將是波段漲勢的開端。

文／黃俊超

站在風口上，不僅豬會飛，大象也能跳舞。台股的護國神山台積電，七月二十一日開高走高，股價最高至三八七元，市值正式突破十兆元大關，帶領加權指數衝上一二四八六點，距離歷史高的一二六八二點，已只剩下最後不到兩個百分點，若國際無重大利空干擾，預期指數突破創高應該是指日可待。

台積電爆發 指數直逼新高

請繼續往下閱讀...

台積電第二季稅後純益與每股稅後純益雙創歷史新高，帶動上半年稅後純益年增八五．六％、ＥＰＳ九．一七元，搭配法說會上預估第三季財測，全年營收可望年增逾兩成，續創歷史新高。為因應先進製程所需，再次上修資本支出至一六○～一七○億美元，並獲多家法人機構上調目標價，最高上看五○○元。

美中貿易戰逼迫台積電選邊站，不僅即將赴美設廠，並依循美國限制不再供貨予華為，另根據日本讀賣新聞報導，日本政府為因應國際局勢轉變，供應鏈面臨重組，加上找回產業利基，有意招攬具製造尖端半導體成品能力的海外業者到日本，台積電即為其一，預期即便不赴日設廠，也將尋求策略合作模式。

盤面上重量級電子權值股，除了晶圓代工的台積電展現強勢外，ＩＣ設計聯發科朝七○○元前進，電源供應器廠台達電邁向二○○元，代工廠廣達來到八○元，工業電腦龍頭研華創下歷史天價，與美國創下歷史新高的Nasdaq及費城半導體相互輝映，熱錢持續朝大型股堆積。

台積電撐起台股半邊天後，在大立光與鴻海尚未有突出表現下，聯發科地位將更加重要，第二季營收優於財報預估區間，且是創下十四年來新高，法人預期下半年５Ｇ智慧手機晶片拉貨將力道續強，尤其蘋果加入後，各大品牌廠都將推出新機迎戰，里昂證券甚至提高目標價至一二○○元。

當然，也絕對不是所有投資人都能笑開懷，原先最強勢的生技類股，翻臉比翻書還快，被暱稱為「天、國、一、輝」，即日前四檔生計飆股中天、杏國、合一與杏輝，股價倒Ｖ型反轉從天堂直線落下，股價已經在腰斬以下，不斷試圖打開跌停而放量，然而噩夢未醒、籌碼已亂。

除了乖離過大的生技股，怎麼上去就怎麼下來之外，也有不少強勢中小型股漲多暫歇，其中須特別留意依靠籌碼與消息面的個股，在進入上半年財報公告密集期，勢必要經歷營運與獲利能力考驗；換句話說，上下半場、攻守交換，高基期個股具實質獲利，才利支撐股價，績優低基期個股則有落後補漲空間。

爆大量過後的機會

國安基金於高檔仍將持續護盤，加上股息再投入，加權指數均量超過二○○○億元，依舊活力滿點，而對個股來說，權值股與高價股評價提升，也可望持續帶動中低位階個股表態。一檔股票的上漲，量能突破關鍵價位或創高具代表意義，從量的角度看，爆大量並不一定是結束，亦可能是醞釀大行情的開端。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2101精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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