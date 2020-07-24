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一樁金融弊案讓「台灣首富家族」分崩離析　敦南起家厝被迫賣人

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國內首富蔡家也曾因十信案爆發，讓蔡萬春一房遭受重擊。（翻攝自國泰人壽50年史）

▲國內首富蔡家也曾因十信案爆發，讓蔡萬春一房遭受重擊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內營造龍頭互助廖家二代老三廖年毓爆出財務危機，也讓互助廖家其他兄弟相當為難，國內老家族爆出經營危機並非首見，國內首富霖園集團蔡家因創始人蔡萬春中風分家，爾後爆發十信案，讓蔡家自此一分為三。

霖園集團創始人蔡萬春原是苗栗竹南人，出生佃農家庭，他帶著弟弟蔡萬霖和蔡萬才北上發展，以「丸萬」醬油發跡，1957年蔡萬春接手台北第十信用合作社（十信）的理事主席，後來由蔡萬霖接手。

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1979年，蔡萬春中風，霖園集團蔡家一分為三，蔡萬霖以十信經營權和姪兒、蔡萬春次子蔡辰洲交換國泰人壽，拿下國泰人壽、國泰建設、三井工程與國泰汽車工業4家公司，後改為國泰集團；蔡萬才則拿到國泰產險，後改為富邦集團。

1983年，蔡萬春次子蔡辰洲當選立委，並兼任十信理事主席，被當時財政部發現有不正常放款，因此被財政部要求限期改善，1985年著名的十信案爆發，導致擠兌提款，使得蔡辰洲的兄弟蔡辰男、蔡辰洋等人慘遭拖累，也因分家無人伸援手。

蔡萬春次子蔡辰洲兼任十信理事主席，十信案爆發，導致擠兌提款，使得蔡辰洲的兄弟蔡辰男、蔡辰洋等人慘遭拖累。（中央社）

就連位在台北市敦化南路一段的蔡家起家厝、敦南金融大樓也被迫出售給新光集團，直到2011年才由蔡萬霖一房買回。蔡辰洲的胞弟蔡辰洋更花了17年才重新買回來來飯店，重振家業。

不僅國泰蔡家曾爆出經營危機，中信辜家也在2000年時，因辜振甫長子辜啟允碰到網路泡沫，投資失利，致使辜家分家，2001年辜家分拆事業，分成辜振甫的和信集團，辜濂松的中信金集團。


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