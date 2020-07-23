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杜特蒂稱汽油可消毒口罩　菲國衛生部狠打臉：不要相信他的玩笑

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▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導.

菲律賓新冠肺炎疫情持續延燒，目前為東南亞地區疫情嚴重程度排名第二名的國家，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）21日曾表示，用汽油可以對口罩進行消毒。不過，這個發言馬上在隔天遭當地衛生單位打臉，並指稱杜特蒂是在開玩笑，要國民不要輕易聽信。

菲律賓的新冠肺炎疫情自爆發後曾一度趨緩，卻在6月放寬封鎖限制後再次迎來高峰，確診病例數相比於解封前增加4倍之多。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）23日的統計數據顯示，目前菲律賓共有74,390例新冠肺炎確診病例，其中有1871例死亡，近24小時內新增了3,626例確診，在東南亞地區疫情嚴峻程度僅次於印尼。

綜合外媒報導，行事作風強硬的杜特蒂為了防疫，在21日的公開談話中表示，任何不戴口罩的人都會被逮捕，並進一步指出，可以將口罩高掛，並使用「來蘇爾」（Lysol）牌的清潔劑噴灑以消毒口罩，若無法購入來蘇水，也可以將口罩浸入汽油或柴油中即可消毒。

但菲律賓衛生部副部長維吉爾（Maria Rosario Vergeire）在22日立即糾正了杜特蒂的發言，並警告清洗的行為會破壞醫療用口罩與N95口罩的過濾功效，不可重複使用，若是使用布口罩，則應每天清洗並在陽光下晾乾。

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