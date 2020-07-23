搶占太空巿場！產學研界攜手成立「台灣太空輻射環境驗測聯盟」

▲國家太空中心衛星整測廠房外太空環境模擬測試挑高區。（圖／國研院提供）

財經中心／台北報導

結合台灣優勢產業，帶動國內太空產業發展，進而進軍國際太空市場，是我國第三期國家太空科技長程發展計畫的重要目標。為協助本土電子廠商技術升級，推動台灣由半導體產業大國邁向太空級輻射電子元件供應國，國家實驗研究院國家太空中心與國內輻射測試與分析單位，包括長庚醫院、長庚大學、核研所、宜特科技、中研院物理所及清大原科中心，共同組成「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，於國研院太空中心共同簽署合作備忘錄，向完備我國太空環境檢測能量邁進一大步。

「台灣太空輻射環境驗測聯盟」由國研院太空中心負責建立太空電子零件驗證平台，並規劃輻射驗證規範與測試程序，宜特科技負責商規電子零組件輻射測試，核研所負責以迴旋加速器進行輻射劑量累積效應測試，長庚醫院負責以高能質子設備進行單一輻射事件效應測試，清大原科中心負責以高能伽瑪射線射源來模擬輻射環境測試，而中研院物理所及長庚大學則負責測試資料分析。

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▲台灣太空輻射環境驗測聯盟7單位合影。（圖／國研院提供）

▲台灣太空輻射環境驗測聯盟正式簽約。（圖／國研院提供）

透過聯盟成員各自具備的輻射測試、驗證與分析能量，經由專業分工與策略合作，建立國內完整的輻射測試環境、測試規範與驗證機制；更重要的是提供國內業者進行電子元件太空輻射測試的一站式服務，成為台灣進軍國際太空產業的重要一環。

近年來抗輻射電子產品市場快速成長，各種零組件／元件已經廣泛應用在太空、航空、軍事、醫療以及核能的設備上，根據美國Verified公司市場研究報告顯示，抗輻射電子元件市場在2019年約有10.5億美元的營收，到了2027年預期可以達到15.3億美元的規模。

太空輻射環境主要包含質子、電子與重離子，以低地球軌道而言，係以質子為主，大約占95%，「台灣太空輻射環境驗測聯盟」所能提供的輻射測試能量，可以涵蓋質子對電子零組件／元件的各種影響。

「台灣太空輻射環境驗測聯盟」整合了台灣的輻射驗證與分析能量，可以滿足國內廠商電子零組件／元件之輻射驗證與測試需求，並提供測試結果與分析報告，協助國內廠商改善電子零組件／元件之抗輻射設計與製程。透過「台灣太空輻射環境驗測聯盟」的成立，將有助於國內廠商發展抗輻射電子產品，搶占國際市場。

▲國家太空中心整測設備，大熱空艙。（圖／國研院提供）