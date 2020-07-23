防疫瘋美食外送！民眾1個月刷卡叫外送破600萬次　消費金額飆12億

▲據數據顯示，今年4月餐飲外送平台信用卡消費筆數達610萬筆，消費金額達12億元。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少民眾減少外出用餐，改用外送平台訂餐，帶動刷卡消費金額衝高。金管會今（23）日公布最新數據顯示，今年4月單月餐飲外送平台用信用卡消費筆數達610萬筆、金額達12億元，平均單筆花費約為197元。

金管會自2015年起推動大數據資料開放及運用計畫，其中聯卡中心自2016年10月起建構「信用卡交易統計及分析資料」平台，提供使用者以更多維度進行我國信用卡持卡人的消費樣態交叉分析。

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聯卡中心近日已完成「餐飲外送平台信用卡消費大數據分析」，成果顯示，餐飲外送平台每月信用卡消費筆數屢創新高，自2018年10月份24萬餘筆，至2019年9月已突破200萬筆；每月信用卡消費金額也從2018年10月份未達1億元，到2019年9月已超過5億元。

根據最新數據指出，今年4月餐飲外送平台信用卡消費筆數達610萬筆，消費金額攀上12億元。換句話說，平均單筆消費金額為196.7元。

研究也發現，餐飲外送平台的平均單筆消費金額以小額交易為主，200元以下的訂單占比近5成，500元以下占比則高達9成；另平均每卡消費2至5次占比已超過3成，6至15次則占比2成多，二者合計已然超過5成。

以持卡人帳單地址進行消費次數分析，台北市、新北市的消費筆數占比合計接近6成，顯示雙北持卡人最愛利用餐飲外送平台服務。更進一步分析，六都其他地區均呈現成長趨勢，特別是台南市持卡人成長6倍以上，可以看出六都除雙北以外地區的消費者也越來越能夠接受及用餐飲外送平台的服務。

金管會表示，餐飲外送平台45歲以下持卡人為最主要的消費族群，其中25至35歲年齡層的持卡人消費筆數占比約5成，其次為35至45歲持卡人，整體45歲以下持卡人占比達9成，顯示年輕及青壯年族群最能接受餐飲外送平台的服務。

此外，餐飲外送平台男性持卡人使用的比例約為4成，女性持卡人約為6成，就平均單筆消費金額來看，男性約為308元，女性約為295元，整體而言差異並不大。