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力拼擺脫歐盟租稅黑名單　開曼推出細則3.0　KY公司及早因應

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▲▼ 開曼群島（Cayman Islands）。（圖／達志影像／美聯社）

▲開曼群島力拼十月擺脫歐洲租稅黑名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

開曼再度修正經濟實質法案施行細則3.0，力拼10月從歐盟的黑名單除名，KPMG聯合會計師事務所表示，其目標已經達到破釜沉舟之境，利用開曼群島作為據點的台商務必要更加小心檢視境外公司的風險。

開曼為了脫離歐盟租稅黑名單，7月初通過六項法令修正，KPMG協理任之恒說明，除了針對九類適用經濟實質標準的業務增修具體指引及實務案例外，新版亦加入更嚴謹的監控條款，加強對本地公司的監管。

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任之恒解釋，依據當地公司法定義，本地公司泛指由當地居民持有股份及董事席次達到60%之企業。按照此前之經濟實質規範，對於有於開曼當地從事業務的本地公司，均排除適用經濟實質水平要求，且無需向主管機關進行年度通知 。然而，細則3.0明訂僅於只有在當地從事業務的情形下，本地公司才可排除適用經濟實質規範。

舉例，如公司既在當地從事業務，又同時服務或與境外客戶交易，便需符合經濟實質規範。此項修訂能夠有效防堵通過開曼本地公司隱匿利潤，從而達到避稅目的的漏洞。

KPMG執行副總林棠妮提醒，從細則3.0版本觀察，開曼決意將各法令範疇之短版修補到滴水不漏，積極回應歐盟訴求，可見當局對於十月從歐盟黑名單中除名的目標已達破斧沉舟之境。在此趨勢下，法規之後續修訂及監管力度只會日漸嚴格，更甚可能出現矯枉過正之情形。台商務必更加謹慎檢視運用境外公司的潛在風險。

林棠妮指出，3.0版明定，若外企的開曼公司為跨國集團總部，有權決定集團整體經營策略及方針、管理集團風險，且其人員有定期到子公司就執行集團經營策略及方針提出指導，並協助管理其營運風險。在此情況下，該開曼公司將被認定為從事「總部業務」，須符合經濟實質水平，並應將該投資收益申報為總部業務相關收入。

因此，對於台商跨國集團總部如KY上市公司的架構型態，要按照個別情況，審視是否落入從事「總部業務」的風險，及可能衍生的影響進行全面分析，建議台商應回歸法令的基本原則來分析問題及研擬對策，才是長遠因應之道。

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