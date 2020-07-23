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街口託付寶下架　但仍保留贖回功能

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▲▼街口金融科技執行長胡亦嘉針7/21，針對最新服務託付寶對媒體進行說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲街口金融科技執行長胡亦嘉心心念念的託付寶服務，在上架後短短的幾天內下架。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱倢芯／台北報導

街口集團旗下「託付寶」服務蹉跎多時，好不容易在20日上架服務，卻因為金管會認爲仍有「保證收益」的疑慮，最後託付寶在短短的幾天內再度下架。街口集團發出聲明指出，昨（22）日起已關閉申購（存入）功能，並為了保障消費者權益，保留贖回（提出）的功能。

街口集團在聲明中強調，已與主管機關溝通多次，主管機關也已了解託付寶架構，期望能盡快解決疑慮。

請繼續往下閱讀...

據了解，金管會針對託付寶有二點疑慮，一是託付寶所指的「預期收益」，可能有涉及保證收益的疑慮，因此需要再釐清；二來是如果託付寶要做到「隨時提領」，街口金科資金流動性是否真有辦法應付這麼大金流。

對此，街口集團也在聲明中表示，投資人透過託付寶服務申購基金並無保證收益，街口集團也將立即調整相關APP畫面，在此也呼籲投資人應注意風險。

且街口集團認為，託付寶服務已有完善的退場機制，包含若「街口多重資產基金」短時間內快速下跌的退場機制，現也已新增同日大量贖回的消費者保障機制。

最後，街口集團也表示，若主管機關對於法規還是無法判定，認為尚有灰色地帶，街口集團願意配合有條件式的運行託付寶服務，例如將每人的託付寶餘額設定上限為30萬，或其他條件以解除顧慮。

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