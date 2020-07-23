街口託付寶有2大違規疑慮　金管會不排除處分！

▲街口託付寶有違反法規的疑慮，金管會不排除進行處分。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

街口託付寶風波不斷，目前已暫時停止運作，金管會今（23）日指出，由於該商品設計與「預期收益率」的行銷方式有違規疑慮，以及街口金科代墊款的問題，不排除依照投信投顧法規定，對街口投信進行處分，目前正走行政程序，請公司來陳述意見。

針對街口託付寶爭議，外界關注到底合不合法？金管會副主委邱淑貞表示，目前託付寶架構仍有許多疑問待釐清，街口金科是否有提供資金流動性的能力，證明可達到調度資金能力，但撇開託付寶，原先基金就可以做，而保證收益的行銷方式，可能有誤導投資人的可能性，應要做更合適的行銷。

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金管會證期局副局長蔡麗玲也提到，從託付寶來看，由於涉及間接保證收益的問題，行銷方式有誤導投資人之虞，且牽扯到商品設計的問題，並不單純是行銷方式。

街口集團執行長胡亦嘉考慮讓託付寶進監理沙盒實驗，蔡麗玲指出，基金贖回都會有2至7天的時間，若中間採用代墊款項，現行已有一個類似的監理沙盒實驗正在運作，也就是今天贖回款項可當天給，有個擔保付款作為墊款的動作，因此託付寶若不涉及保證收益，「代墊款項這部份，歡迎街口進入沙盒實驗」。

大家關注金管會為何不要求託付寶下架？蔡麗玲表示，主管機關須依法行政，裁處時也有管轄範圍，投信有責任評估合作對象，也有義務遵守法規。

金管會認為託付寶有違反法規之虞，要求街口投信在問題尚未釐清前，不能與街口金科合作，未來也不排除依照投信投顧法第103、104條規定，對街口投信進行處分，目前正依行政程序，請公司來陳述意見。

至於胡亦嘉暫代街口投信董事長一事，證期局說，目前尚未收到申請，代理董事長採用認可制，主管機關對投信董事長也有適格性審查，屆時將依照程序法規來審核。