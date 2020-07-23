台商注意！從大陸撤退　會計師：出售子公司不見得最有利

▲台商在大陸賣股權應先確認交易條件及付款程序（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

資誠會計師事務所今（23）日表示，台商撤出中國大陸時，當中國大陸公司仍持有不動產，為了避免高額的稅負，台商多會選擇處分中國大陸股權的方式間接處分不動產，但若只是海外收款容易，而直接將中國大陸公司出售給境外買方或者是以處分中國大陸子公司的海外母公司方式間接處分大陸子公司，這類股權交易不見得對台商有利。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，自從中美貿易戰後，中國大陸以外的買家就大幅減少，只剩下少數幾家物流業者海外資金較為足夠，但這些物流業者對於購買土地後能否拿到改建審批，以及當地政府是否歡迎物流業者進駐，都有要求；部分買方甚至要求台商先協助取得相關審批後才完成交易，把交易風險轉嫁給台商，一旦審批取得不順利台商反而變成非常被動。

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近年來，中國大陸管制資本外逃後，企業資金匯出較以往困難許多，所以陸資買家海外多數沒有足夠資金，台商如果要求海外股權交易，尋找買家就會很困難，不然就只有降價、便宜出售了。

段士良表示，即使是把股權轉讓給外資買方，股權變更登記還是有可能因為當地管委會、村委或是其他種種因素無法順利完成，進而導致海外後續收款發生問題。

段士良認為，尋找買家時最好不要有太多預先設定的條件，只要是有足夠資金且有誠意的買家都不應該放過，但是應該要確認好交易條件及規劃付款程序，並事先完成所有付匯所需流程的可行性評估，有風險的步驟必須事先進行溝通，如此才能確保交易萬無一失。