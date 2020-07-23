普生展示新冠肺炎試劑　有望成為全球第4國取得國際認證

▲普生總經理林孟德。（圖／普生提供）

記者姚惠茹／台北報導

普生（4117）今（23）日宣布，今年特別在亞洲生技大會的國際防疫形象館，展示旗下新冠肺炎試劑全系列產品陣容，包括RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑以及ELISA血清抗體試劑等，並談到抗體檢測試劑已送件申請相關認證，可望讓台灣成為全球第4個取得國際認證的國家。

普生表示，因應全球防疫檢測龐大需求，成功研發RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑與ELISA血清抗體試劑等健全產品陣容，包括旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑僅需1~1.5小時的反應時間，可有效檢測ORF1ab、N、E三個基因標靶的定性檢測。

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普生指出，核酸檢測試劑保持超過9成以上的檢測準確率，並陸續獲得歐盟、印度、澳洲等多國認證，以及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，目前持續進行美國、加拿大、摩洛哥、墨西哥及奈及利亞認證申請，若普生順利取得國際認證後，有望讓台灣成為全球第4個取證的國家。

▲普生全系列新冠肺炎試劑亮相亞洲生技大會。（圖／普生提供）

普生說明，攜手中研院合作研發抗原/抗體快篩試劑，可比照流感快篩，檢測時間僅需15~20分鐘，即可初步篩檢出陽性與否，適用在機場、診所、社區群聚感染等大規模檢測需求，目前正採取結合美國Danner Laboratory檢驗實驗室進行臨床試驗，以增加臨床試驗收案件數超過各國申請規範。

普生補充，ELISA血清抗體試劑的部分，採用檢驗方式是酵素連結免疫吸附分析法(ELISA)，可測定抗體，利用全自動化儀器一天24小時可篩檢出約1,440人的檢體，達到自動化大量快速篩檢效益，並規劃進行台灣、美國、歐洲、東南亞等地相關認證申請，以滿足全球防疫監控能量。

普生分享，旗下自有品牌「oh care 歐克威爾」抗菌防護產品系列，包括抗菌噴霧、抗菌護手霜、抗菌洗手慕斯等產品，選用業界唯一高親膚性、天然溫和的P113+抗菌胜肽藥成份所研發製成，其P113+為篩選自人體萃取自口腔唾液中天然、穩定及溫和抗菌蛋白，具有高達99%的抑菌功效，並通過美國FDA Phase IIb及台灣SGS檢驗，並推展行銷活動拉抬品牌知名度。

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