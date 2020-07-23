　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

普生展示新冠肺炎試劑　有望成為全球第4國取得國際認證

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲普生總經理林孟德。（圖／普生提供）

▲普生總經理林孟德。（圖／普生提供）

記者姚惠茹／台北報導

普生（4117）今（23）日宣布，今年特別在亞洲生技大會的國際防疫形象館，展示旗下新冠肺炎試劑全系列產品陣容，包括RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑以及ELISA血清抗體試劑等，並談到抗體檢測試劑已送件申請相關認證，可望讓台灣成為全球第4個取得國際認證的國家。

普生表示，因應全球防疫檢測龐大需求，成功研發RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑與ELISA血清抗體試劑等健全產品陣容，包括旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑僅需1~1.5小時的反應時間，可有效檢測ORF1ab、N、E三個基因標靶的定性檢測。

請繼續往下閱讀...

普生指出，核酸檢測試劑保持超過9成以上的檢測準確率，並陸續獲得歐盟、印度、澳洲等多國認證，以及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，目前持續進行美國、加拿大、摩洛哥、墨西哥及奈及利亞認證申請，若普生順利取得國際認證後，有望讓台灣成為全球第4個取證的國家。

▲普生總經理林孟德。（圖／普生提供）

▲普生全系列新冠肺炎試劑亮相亞洲生技大會。（圖／普生提供）

普生說明，攜手中研院合作研發抗原/抗體快篩試劑，可比照流感快篩，檢測時間僅需15~20分鐘，即可初步篩檢出陽性與否，適用在機場、診所、社區群聚感染等大規模檢測需求，目前正採取結合美國Danner Laboratory檢驗實驗室進行臨床試驗，以增加臨床試驗收案件數超過各國申請規範。

普生補充，ELISA血清抗體試劑的部分，採用檢驗方式是酵素連結免疫吸附分析法(ELISA)，可測定抗體，利用全自動化儀器一天24小時可篩檢出約1,440人的檢體，達到自動化大量快速篩檢效益，並規劃進行台灣、美國、歐洲、東南亞等地相關認證申請，以滿足全球防疫監控能量。

普生分享，旗下自有品牌「oh care 歐克威爾」抗菌防護產品系列，包括抗菌噴霧、抗菌護手霜、抗菌洗手慕斯等產品，選用業界唯一高親膚性、天然溫和的P113+抗菌胜肽藥成份所研發製成，其P113+為篩選自人體萃取自口腔唾液中天然、穩定及溫和抗菌蛋白，具有高達99%的抑菌功效，並通過美國FDA Phase IIb及台灣SGS檢驗，並推展行銷活動拉抬品牌知名度。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／高雄槍手抓到了！開轟男腹部爆血...逃7小時落網
理專推買高息基金「月領3萬」　她2年後一查...慘賠200萬
他曝大絕「穩中威力彩25億」怎沒人做？　內行慘綠：別想不開
劉雨柔更衣遭偷拍　兇手竟是拳擊館負責人...裝針孔拍4女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

街口託付寶有2大違規疑慮　金管會不排除處分！

精準醫療迎商機！專家：產業陸續轉向新科技　投資機會增

台商注意！從大陸撤退　會計師：出售子公司不見得最有利

理專推買高息基金「每月領3萬」　繡學號阿嬤2年後一查...慘賠200萬老本！

普生展示新冠肺炎試劑　有望成為全球第4國取得國際認證

鴻海今年首場實體法說8/12登場　市場關注立訊切入iPhone供應鏈

金管會質疑街口託付寶有違反法規　暫停收受投資人申購

離岸風電國產化再邁進一步　東元統包彰芳暨西島風場陸域工程開工

理財周刊／成功的社交雷達

電信商5G開台後調降4G速度？中華電：應與疫情有關

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

街口託付寶有2大違規疑慮　金管會不排除處分！

精準醫療迎商機！專家：產業陸續轉向新科技　投資機會增

台商注意！從大陸撤退　會計師：出售子公司不見得最有利

理專推買高息基金「每月領3萬」　繡學號阿嬤2年後一查...慘賠200萬老本！

普生展示新冠肺炎試劑　有望成為全球第4國取得國際認證

鴻海今年首場實體法說8/12登場　市場關注立訊切入iPhone供應鏈

金管會質疑街口託付寶有違反法規　暫停收受投資人申購

離岸風電國產化再邁進一步　東元統包彰芳暨西島風場陸域工程開工

理財周刊／成功的社交雷達

電信商5G開台後調降4G速度？中華電：應與疫情有關

韓國狂賣的神級裸妝「美拍霜」終於來台！連「最美素顏」女星也愛用

劉雨柔被偷拍「精神受嚴重影響」：希望受害者都討回公道

台灣運彩系際盃棒球　嘉藥運管、雲科電機率先進四強

將湧入千萬訂單　王惠美見證：彰化與印尼商簽約

東京都單日366例確診創新高　小池百合子：連假乖乖待在家

買烤雞吃「咬到骨頭」！她一撥驚見「超完整帶毛鼠」陷在醬裡　嚇爛狂吐12hrs

玖壹壹不畏「報復性旅遊」前進澎湖開唱　千人演唱會圓健志夢想

沒搶到還有機會！夢幻「薰衣草紫」口罩明上午7點開賣　下一波新色曝光

言行不一？川普砲轟中國　CNN：自家集團買爆中國貨

總裁婿遭貼大字報討債　女星掀決裂家醜「1年0家用」

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

財經熱門新聞

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

快搶25億！威力彩頭獎得主3星座最多

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

東森電視老闆張高祥　味全三重廠賺500億

威力彩800元包牌法　提高中獎機率

威力彩飆25億！全台最會中獎縣市曝光

下周油價預估出爐　汽柴油可能雙漲「加油要快！」

立訊董事長王來春　30年前是富士康女工

機車貨物稅每輛約6千元　非車價昂貴的真兇

向有錢人學習的3個投資心法！　專家算給你看「為何要停損停利」　

三倍券換現金今天上路！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

更多熱門

相關新聞

開放來台就醫惹議　衛福部解釋了

開放來台就醫惹議　衛福部解釋了

中央流行疫情指揮中心昨（22）日宣布從8月1日開始有條件開放國際醫療，讓外籍病患可來台就醫，卻引發不少反彈聲浪，認為增加醫護人員負擔且憂心防疫漏洞。衛生福利部今（23）日下午在臉書粉專貼文解釋，這些病患必須符合相關防疫規定，且醫療機構、醫師會依據服務量能等考量患者的收治必要性。衛福部長陳時中表示，這些病患多是以往在台灣有過治療的，已經等很久了，這是「醫療人權」。

陸生小明開放　陸委會：沒有政治考量

陸生小明開放　陸委會：沒有政治考量

澳洲疫情嚴峻「支出暴增」　創下二戰以來超慘赤字

澳洲疫情嚴峻「支出暴增」　創下二戰以來超慘赤字

霍華德「不信疫苗有用」

霍華德「不信疫苗有用」

暫緩觀光行銷被曲解　觀光局闢謠

暫緩觀光行銷被曲解　觀光局闢謠

關鍵字：

普生新冠肺炎檢驗試劑

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

威力彩飆25億！中獎運最旺星座曝光

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面