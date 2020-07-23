　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加入反「港版國安法」陣線　德國外長宣布中止與香港引渡協議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲德國司法部長馬斯（Heiko Maas）聲明，德國不會承認一夫多妻制。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國司法部長馬斯（Heiko Maas）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

繼澳洲、加拿大、和英國之後，德國也宣布將停止與香港之間的引渡協議，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）22日表示，德國會盡可能簡化香港人入境的規定，並計畫提供受迫的香港學生、藝術家和記者獎學金，甚至停止向香港輸出軍備等措施，以表對於北京政府通過港版國安法的不滿。

根據德國媒體《明鏡》報導，馬斯22日出訪英國時指出，雖然不是所有歐盟國家都付諸行動，但德國仍會採取措施，以表對於港版國安法的不滿。

馬斯曾於1日表示，港版國安法將影響歐洲與中國之間的關係，香港的自治正在逐漸受到侵蝕，那裡發生的事情相當令人擔憂，同時並呼籲歐盟，「歐盟必須對此迅速採取強硬立場，這裡所討論的不是單個歐盟國家，只有整個歐洲投入行動才有必要的份量。」

此外，英國政府日前已正式宣布，符合英國國民（海外）護照（BNO護照）的香港居民，可申請特別簽證赴英，並能進一步申請居留權。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

對此，中國外交部發言人汪文斌在23日的例行記者會上回應，由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

►網美最愛x地表最強美白

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／高雄槍手抓到了！開轟男腹部爆血...逃7小時落網
理專推買高息基金「月領3萬」　她2年後一查...慘賠200萬
他曝大絕「穩中威力彩25億」怎沒人做？　內行慘綠：別想不開
劉雨柔更衣遭偷拍　兇手竟是拳擊館負責人...裝針孔拍4女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17年來首次　南韓上季GDP萎縮

加入反「港版國安法」陣線　德國外長宣布中止與香港引渡協議

沙漠靈修！邪教男迫54人擠爆「蒸氣帳篷」　90°C地獄高溫活活烤死3人

快訊／烏克蘭再爆劫持人質事件：嫌犯持爆裂物劫持員警

漸凍人久病厭世「上網委託」安樂死！日2醫收錢幫下藥遭逮

新冠悲劇！澳洲疫情嚴峻「支出暴增」　創下二戰以來超慘赤字

中共外交部：中方考慮不承認BNO護照為有效旅行證件

奧運舉行關鍵在「疫苗」　東奧主席：若疫情無法控制就會取消

伯父覬覦14歲姪女「當媳婦」遭打槍　懷恨衝屋內「潑汽油點火」榮譽處決！

女性領導人立大功！歐洲央行總裁「點名台灣」讚防疫出色

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

17年來首次　南韓上季GDP萎縮

加入反「港版國安法」陣線　德國外長宣布中止與香港引渡協議

沙漠靈修！邪教男迫54人擠爆「蒸氣帳篷」　90°C地獄高溫活活烤死3人

快訊／烏克蘭再爆劫持人質事件：嫌犯持爆裂物劫持員警

漸凍人久病厭世「上網委託」安樂死！日2醫收錢幫下藥遭逮

新冠悲劇！澳洲疫情嚴峻「支出暴增」　創下二戰以來超慘赤字

中共外交部：中方考慮不承認BNO護照為有效旅行證件

奧運舉行關鍵在「疫苗」　東奧主席：若疫情無法控制就會取消

伯父覬覦14歲姪女「當媳婦」遭打槍　懷恨衝屋內「潑汽油點火」榮譽處決！

女性領導人立大功！歐洲央行總裁「點名台灣」讚防疫出色

快訊／高雄槍手抓到了！打工爆衝突　他開轟打中腹部爆血...逃7小時落網

國產疫苗研發補助出爐！期限內完成臨床試驗、可量產「最高獎勵5億」

街口託付寶有2大違規疑慮　金管會不排除處分！

體育代課師帶出二屆冠軍　15年如一日…他教出一票「學霸武狀元」

86歲林沖曝近況「我可以站了」哽咽　曝膝蓋退化工作暫停

柳演錫「霸氣髮型」自己都認不出！暖男變北韓領導：我以為劇本寫錯

吳淡如赴陸攻讀歷史博士！　霸氣嗆酸民：老娘讀書不關你支持誰

私菸案監院要求檢討　總統府：已徹底檢討、杜絕歪風

鬼鬼認了有強迫症！　吃飯竟「手閒不下來」被虧女僕上身

道歉後首發文！李眉蓁強調「勇敢面對重新出發」：希望大家重點放在我對高雄的願景

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

WHO宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出

休士頓領館關閉　議員：間諜中心

日智庫評比49國防疫成績　台灣第一

她爽約炮卻遇SM變態　男友跳車頂想救…下場遭甩飛死

女模秀最性感連身泳衣：後面看光

更／川普放話再關中領事館　他憂引台海衝突

她控接線員「嘻笑掛電話」害死父

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

中駐華府大使館噤聲　休士頓領事館遭關閉

柬埔寨雪妹「撩髮咬唇」直播　太火辣慘遭通緝

即／加州新冠確診數40.9萬例全美第一

即／警成功解鎖朴元淳「手機密碼」！

婚後愛上男人　人夫塑膠袋勒死妻子

更多熱門

相關新聞

陸委會：駐港機構會堅持到忍辱不能負重為止

陸委會：駐港機構會堅持到忍辱不能負重為止

針對港府不續簽或不發我駐港機構人員工作簽證，香港港政制及內地事務局證實，已有2名駐台人員簽證未獲台方批准，已經離境。對於上述我政府採取的反制措施，陸委會發言人邱垂正今天表示，是秉持平等、互惠原則來處理。他還強調，我方駐港單位會堅持到底，「直到委屈不能求全，忍辱不能負重為止。」

中國與西方的貿易戰「鬥爭」　核心是意識形態之戰

中國與西方的貿易戰「鬥爭」　核心是意識形態之戰

南韓Naver資料撤出香港　移至星國

南韓Naver資料撤出香港　移至星國

富比世專欄：習近平若是CEO會被拔

富比世專欄：習近平若是CEO會被拔

歐盟史上最火爆峰會結束！拍板60.5兆紓困案

歐盟史上最火爆峰會結束！拍板60.5兆紓困案

關鍵字：

港版國安法Heiko Maas德國

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

威力彩飆25億！中獎運最旺星座曝光

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面