加入反「港版國安法」陣線　德國外長宣布中止與香港引渡協議

▲德國司法部長馬斯（Heiko Maas）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

繼澳洲、加拿大、和英國之後，德國也宣布將停止與香港之間的引渡協議，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）22日表示，德國會盡可能簡化香港人入境的規定，並計畫提供受迫的香港學生、藝術家和記者獎學金，甚至停止向香港輸出軍備等措施，以表對於北京政府通過港版國安法的不滿。

根據德國媒體《明鏡》報導，馬斯22日出訪英國時指出，雖然不是所有歐盟國家都付諸行動，但德國仍會採取措施，以表對於港版國安法的不滿。

馬斯曾於1日表示，港版國安法將影響歐洲與中國之間的關係，香港的自治正在逐漸受到侵蝕，那裡發生的事情相當令人擔憂，同時並呼籲歐盟，「歐盟必須對此迅速採取強硬立場，這裡所討論的不是單個歐盟國家，只有整個歐洲投入行動才有必要的份量。」

此外，英國政府日前已正式宣布，符合英國國民（海外）護照（BNO護照）的香港居民，可申請特別簽證赴英，並能進一步申請居留權。

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

對此，中國外交部發言人汪文斌在23日的例行記者會上回應，由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

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