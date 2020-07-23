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離岸風電國產化再邁進一步　東元統包彰芳暨西島風場陸域工程開工

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▲離岸風電國產化再邁進一步　東元統包彰芳暨西島風場陸域工程開工，左三起為泰興工程董事長陳尚榮、東元協理張松鑌、彰芳暨西島離岸風場計畫執行長Dennis Sanou、東元總經理連昭志、彰化縣議會議長謝典林、CIP開發長許乃文。（圖／東元提供）

▲左三起為泰興工程董事長陳尚榮、東元協理張松鑌、彰芳暨西島離岸風場計畫執行長Dennis Sanou、東元總經理連昭志、彰化縣議會議長謝典林、CIP開發長許乃文。（圖／東元提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）統包的彰芳西島風場陸域工程，今（23）日在彰化縣鹿港鎮舉行開工祈福典禮，並將展開陸域升變壓站及相關設備建置，併入台電變電所，預估風場完工商轉後，可供給60萬戶用電需求。

東元總經理連昭志表示，東元擁有承攬台電綠島電廠、蘭嶼電廠、宜市變電所、北南區處饋線自動化等統包工程豐富經驗，目前也已取得離岸風電900MW的陸域統包工程，再加上自有電力設備等優勢，將積極爭取海龍、福爾摩沙III等第三階段離岸風電變電站工程，以及儲能等再生能源的工程案。

請繼續往下閱讀...

連昭志指出，東元結合泰興工程，負責彰芳暨西島風場陸域工程的設計、土建及機電工程，並整合兩處風場的輸出電力，銜接至陸上新設變電站，再傳輸至台電變電所加入供電網路，總升壓站之裝置容量為600MW，預計將在2021年底及2023年底分別併網100MW及500MW。

▲離岸風電國產化再邁進一步　東元統包彰芳暨西島風場陸域工程開工，左三起為泰興工程董事長陳尚榮、東元協理張松鑌、彰芳暨西島離岸風場計畫執行長Dennis Sanou、東元總經理連昭志、彰化縣議會議長謝典林、CIP開發長許乃文。（圖／東元提供）

▲由東元統包的彰芳暨西島風場陸域工程開工。（圖／東元提供）

連昭志說明，這次工程的一項特色是為能有效與及時掌握風場與變電站運轉狀態，整體變電所將規劃完整之遠端監控系統，建置成可遠端操控之無人變電所，而東元也強調十分重視工程的施工品質和環保項目，採用符合環保規定之施工機具並隨時監控施工空氣品質和噪音。

東元指出，離岸風電強調高規格的工安和工程品質，缺一不可，透過持續累積的經驗，有信心在未來繼續爭取其他風場工程，要為台灣離岸風電在地化，打下穩固基礎，進而爭取亞太風電市場的商機。

CIP開發長許乃文表示，陸上變電站是彰芳與西島離岸風場的第一個施作工程項目，這次陸上變電站施工，即是以高於政府的國產化要求，以統包方式委由東元執行，使本土化落實率達百分之百，期望未來區塊開發國產化的政策能穩健維持項目制，讓國產化成果得以延續。

東元強調，台灣首度建置離岸風電，對國內業者而言都是一大挑戰，身為台灣製造大廠，唯有在地建立供應鏈，才能提升國內離岸風電的產業技術力和維運能力，東元有技術力，更有企圖心，要和合作夥伴一起努力，加速台灣風電產業供應鏈的生根，全力落實在地化及推升國產化的目標。

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