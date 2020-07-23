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電信商5G開台後調降4G速度？中華電：應與疫情有關

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▲▼5G。（圖／記者邱倢芯攝）

▲有部分電信用戶認為，5G開台後電信商故意調降4G網速。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

關於電信商的網路服務一直都有著一些「都市傳說」。舉例來說，像是7月初5G服務開台後，就有部分民眾反應「4G變慢了，是不是要迫使用戶使用5G？」

對此，中華電信行動通訊分公司副總經理胡學海表示，中華電並沒有調降4G的網路速度，民眾認為4G網速變慢，有可能是因為先前疫情影響，使得民眾對於網路的頻寬需求增加，因此有部分用戶會感覺4G好像變慢了。

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胡學海指出，5G開台至今已經有三個禮拜，根據中華電內部調查， 4G平均的網速並沒有比較慢，甚至近三個禮拜網速還比之前快一些；因此中華電認為，有部分用戶感覺4G速度變慢，應該是先前疫情影響民眾生活，使得網路需求變大，進而讓部分人感覺速度變慢。

而除了疫情影響外，中華電信行動通訊分公司總經理陳明仕也認為，這也有可能與用戶的手機所支援的載波聚合（CA）頻段有關，有部分頻段到了某些角落可能會收訊不良，因此會讓用戶有變慢的感覺。

▼中華電信行動通訊分公司總經理陳明仕。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼五月天出席中華電信記者會-中華電信行動通訊分公司總經理陳明仕。（圖／記者周宸亘攝）

至於在今（23）日的五月天代言活動中，中華電加大了999與1,199元資費的優惠，讓人不免好奇，先前不是說過要打造「更健康的網路環境」，因此不會再打價格戰嗎？

對此，陳明仕解釋，在5G開台初期，因為客戶數還沒有很多、頻寬資源充沛，不過要對這些初期就願意使用5G網路的消費者多一點福利，因此才會加這這部分的優惠。

至於在單純4G網路需求方面，兩年前的「499之亂」申辦用戶開始一一到期，相同的資費內容若是想續約，消費者每個月就得再多付出100元，也就是599元才能享受4G雙飽的優惠內容，如此一來是否會讓消費者不買單？

胡學海指出，其實還是很多消費者願意以599元的資費續約4G雙飽，即便漲了100元，續約率還是有99%。

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