生技中心發表「2020台灣生技產業白皮書」　亞洲生技大會秀防疫、抗癌成果

▲生技中心發表「2020台灣生技產業白皮書」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

財團法人生物技術開發中心今（23）日宣布，呼應政府的六大核心戰略產業，精心撰寫「2020台灣生技產業白皮書」，為台灣生技產業面對全球的新局提出因應策略，並在亞洲生技大會展示身為防疫國家隊成員的「防疫」戰果，以及在精準醫療新藥研發的「抗癌」成果。

生技中心執行長吳忠勳表示，全球爆發新冠肺炎疫情，生技中心做為國家防疫隊成員，快速集合研究人員進行專利盤點與試製評估，短短四天時間內搶先合成出潛力藥物「法維拉韋」，展現國家有製造戰備物資的能力並安定民心，並協助台灣檢測試劑聯盟搭起台日合作，加快臨床驗證與上市。

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吳忠勳指出，新藥研發是生技中心的主軸，近年在抗癌新藥持續交出授權成績，繼去年榮獲台北生技獎技轉合作獎金獎後，今年以CSF-1R抗癌藥物再次獲得大會肯定又拿下一座技轉合作獎，展現出生技中心的新藥研發實力是有目共睹的。

吳忠勳說明，今年展示的抗癌成果是FLT3小分子抑制劑，目前功效已在動物模型實驗中得到充分驗證，特別是安全性的表現與現有第一大國際藥廠推出的競爭藥物相比高出許多，預期可以針對急性骨髓性白血病復發患者，克服在既有藥物安全劑量下反應率低的困境並切入市場，預期未來9個月內可以進入IND申請，並展開授權程序。

▲生技中心執行長吳忠勳。（圖／記者姚惠茹攝）

生技中心研發副執行長紀威光表示，精準治療技術研發已進入收割階段，今年選定三大關鍵技術亮相，首要為治療中樞神經疾病的抗體前藥傳輸技術平台，有效讓抗體前藥順利通過血腦障蔽，利用酵素分解而「脫蓋」釋出具有活性的抗體，大幅提升治療效果，降低藥物對人體副作用。

紀威光指出，據悉，目前市面上治療中樞神經藥物僅約0.1%能順利達到腦部產生治療功效，生技中心開發該技術平台已有台灣及國際廠商表示興趣合作，將藥廠原本研發的藥物進行改良，並搶攻中樞神經適應症用藥市場。

紀威光分享，今年力推的另外兩項關鍵技術平台，均是以目前全球熱門領域的CAR-T細胞治療與持續有大藥廠開發上市的抗體藥物複合體(ADC)，來布局具有智財權的專有技術，分別為CAR-T 細胞快速擴增製程技術平台及ADC專一性鍵結技術。

紀威光說明，目前全球對CAR-T治療癌症效果大多抱持樂觀態度，不過該項技術治療費用相當驚人，現階段市面上通過人體臨床驗證的兩大CAR-T治療費用就高達30~40萬美元，多數癌症病患根本無力支付。

紀威光補充，生技中心研發的CAR-T 細胞快速擴增製程技術平台可大幅縮減開發時間，有效降低製造成本，讓CAR-T治療可以嘉惠更多患者，同時發布採用生技中心獨有的「ADC專一性鍵結技術」，所開發出治療卵巢癌的抗體藥物複合體(ADC)新藥。

生技中心宣布，今年為因應美國對推動創新醫療器材最新法規以及歐盟醫療器材法規的更新，對於台灣醫療器材廠商帶來的影響與衝擊，生技中心配合經濟部工業局編撰2020生技產業白皮書，提出下階段我國醫療器材法規因應作法與輔導措施，以利我國醫療器材創新產品的研發及提早上市。

生技中心強調，白皮書中首次針對全球熱議的新冠肺炎議題，對於政府如何啟動相關政策，並針對受疫情影響產業制訂紓困辦法，提出精闢觀察與因應，讓台灣生技業者在後疫情時代快速掌握商機，期待在全球生技產業供應鏈中佔據有利地位。

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