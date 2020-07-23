ETF人氣王0056突破30元創新高！　持股者抱緊處理、空手者逢回分批進場

▲0056股價突破30元整數大關。（圖／達志圖庫）

記者陳心怡／台北報導



討論度超高的國民ETF元大高股息ETF（0056）今日收盤突破30元整數關卡，0056繼昨（6）日以29.83元收盤價創歷史新高後，今（7）日再度以30.19元寫下盤中最高價紀錄，收盤收在30.17元，上漲0.67%。

「元大高股息ETF」為ETF人氣王，向來為投資市場熱門標的，尤其以去年配息1.8元、7月23日收盤價30.17元估算，現金殖利率仍高達5.97%，且歷年平均配息率高達5.52%，成立至今不僅年年填息，價格也屢創新高，也因此成為各大財經媒體、節目與股民關注焦點。

0056刷新紀錄，法人分析，台股擁有高息與高成長力優勢，向來受投資人青睞，尤其在資金行情的推升下，台股跟著水漲船高，尤其具備抗跌領漲特性之標竿與龍頭企業將更為明顯。

請繼續往下閱讀...

雖然0056來到相對高點，但法人建議長期理財規劃的投資人可續抱，至於空手的投資人，則建議逢拉回時分批進場。

元大高股息ETF自2017年12月13日成立，至今（07/22）規模達新台幣592億元，歷年平均配息1.39元、平均配息率高達5.52%、填息天數125.7天，其中2014年更僅43天便順利填息達陣，也因其具有ETF波動較低的特性，但又兼具股息收益，歷史配息紀錄表現不俗，讓元大高股息ETF深受投資人青睞。