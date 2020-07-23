向有錢人學習的3個投資心法！　專家算給你看「為何要停損停利」　

▲有錢人多用「閒餘」資金去投資，且多透過資產配置和紀律投資，才能從容、冷靜的面對市場波動。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

今年因為新冠肺炎（COVID-19）的影響，資本市場上沖下洗，不少人在投資市場中跌跤，但也有人透過「投資」獲利相當可觀，銀行業者透露，大戶「致勝」關鍵就是「資產配置」，85％的獲利都是透過資產配置。

銀行業者透露，65歲的陳先生，是一家電子製造業的老闆，妻子是公司的財務長，育有一子一女，身價破億的陳老闆，將去年獲利分紅的一部分，大約是3000多萬元，拿出來投資，希望獲利傳承給兩個小孩。

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今年初的股災，使得市場上不少投資人哀鴻遍野，陳老闆也難以置身事外，虧損約一成左右，但他相當知道自己的投資風險忍受度，設定的風險（損失）忍受度大約是20%，還不到停損的地步，後來，隨著資本市場的回升，陳老闆不僅彌平了虧損，還賺了28%，算下來，陳老闆今年上半年獲利840多萬元。

銀行業者和投資專家分析，投資獲利並非有錢人的「專利」，其實有一些投資心法是民眾、一般人可以學習的，避免股市上沖下洗時，自己是大賠錢的那一個。

▲銀行透露，有錢人的獲利大部分靠資產配置貢獻。（圖／pixabay）

一，投資的錢必須是閒置資金 賠光也不影響生活

首先投資的錢不能夠影響到自己的生活，台灣財富管理顧問公司董事執行長陳宥綸表示，許多有錢人、富翁拿出來投資的是「閒錢」，也就是說即使這筆錢即使賠光了，也不會影響到生活；資本市場若是震盪才能鎮定、冷靜面對生活。

二，資產配置得當 貢獻獲利八成五

銀行業者表示，有錢人的獲利85％是來自於「資產配置」，也就是分配在股票、債券或是其他資產的投資比重。最簡單的方式，就是自己的年齡，當成投資比較保守的商品的比重，例如債券。以陳老闆為例，65%的資金應投資較為保守的商品，就是剩餘部分，再來投資股市或者風險較高的資產，以陳老闆為例，就是資金的35％。

但即便如此，專家也提醒，35%投資股票也不能單押一支股票或股票型基金，要選出兩、三檔不同產業、區域的但是質優的股票進行配置；專家表示，如果可透過專業機構的大數據分析，進行「最大報酬、最小風險」調整，賺取相對較高的報酬率。

▲資本市場上沖下洗是常態，適當的停利、停損與紀律投資，才能減少虧損或者保住獲利（圖／記者湯興漢攝）

三，適時的停損、停利 投資才能持盈保泰

有錢人也是普通投資人，並非神，也無法預測到市場的最「高點」和「最低點」，所以透過「停利、停損」以及「分批投資」才能持盈保泰。

專家解釋，假設100元投資於股市，如果下跌50%，再反彈50%，如果中間沒有停損，本金其實只剩下75元、是虧損25元；但如果投資人在虧損10%時就停損；等到跌到低點時，以剩餘資金的一半（45元）進場投資，即使只有獲利（22.5元），加上原本剩餘的本金90元，其實就會增值到112.5元，不僅沒有虧損反而還是獲利。

當然若資產上漲到一定的報酬率，然後回跌超過一定程度，專家提醒別貪心，要趕緊停利，例如當100元的股票漲到130元，若回跌超過獲利的兩成，也就是回跌超過6塊時，就要停利，這樣起碼可以保住獲利24塊，等到回檔到相對低點時再適時買進。

專家表示，一般人可以向有錢人學習的心法就是配置和紀律的投資、保持冷靜的面對市場動，如此才能「從容」而不被一時的震盪而不知所措，更能夠在投資市場中持盈保泰。