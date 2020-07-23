台塑生醫展示新冠病毒快篩試劑　最快8月量產、Q4可外銷

▲台塑生醫現場示範新冠病毒抗原快篩試劑。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑生醫今（23）日參加了「2020亞洲生技大展」，這也是台塑生醫首次參加，台塑生醫副總經理劉慧啟指出，今年因新冠肺炎疫情的關係，台塑生醫在日前也已獲得中研院授權，可進行新冠病毒抗原快篩試劑專案製造，預計最快8月就可安排量產。

劉慧啟指出，台塑生醫已在6月3日完成中研院授權合約簽署，目前進行台灣專案製造申請、歐盟CE認證及美國、印度、日本等國EUA送樣申請程序中，預計8月份可陸續取得許可，屆時將會依全球市場需求盡速安排量產，提前預防防止台灣發生第二波新冠肺炎疫情爆發及全球性疫情蔓延之可能性。

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另外，劉慧啟也提到目前篩劑遇到最大的難題就是在臨床實驗上的數據不夠，由於台灣防疫有成，想在台灣本地找到活體病毒的難度變高，因此在數據蒐集方面確實無法達到上市標準，但目前也有持續的在找尋解決方案。

劉慧啟說，由於今年受到疫情的影響，台塑生醫所研發的抗菌相關產品銷售業績共成長了25倍，其中防疫商品也增加了10%銷售額，目前下半年也已陸續接獲國外訂單，其中新冠病毒快篩試劑也會在第4季銷往國際。

▼台塑生醫副總經理劉慧啟。（圖／記者余弦妙攝）

▼台塑生醫新冠病毒抗原快篩試劑。（圖／記者余弦妙攝）





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