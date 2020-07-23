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蘋果、星巴克、台積電都靠它設計　匯僑室內裝修八月下旬掛牌上市

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▲匯僑設計今（23）日舉行上市前業績發表會，預計於八月下旬掛牌上市。（圖／記者林淑慧攝）

▲匯僑設計今（23）日舉行上市前業績發表會，預計於八月下旬掛牌上市。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣第一家室內設計公司即將掛牌！客戶涵括Apple、星巴克、台積電等大廠的匯僑設計，為台灣少數提供室內裝修整合型服務的設計公司，預計於八月下旬掛牌上市，董事長王秀卿表示，隨著商業空間業務逐年成長，挹注公司營運表現可期。

匯僑集團由創辦人楊信力執行長於66年在台灣創立，專精於提供品牌規劃、室內空間設計、工程發包及傢俱生產的整合型服務。公司客戶包括台北101、LVMH、Gucci、Dior、Cartier、Bvlgari在中、港、台的精品零售店、Apple(美)與星巴克上海旗艦店、台南晶英酒店、Maserati展示中心、Tesla(美)台灣總部、鼎新台中軟體營運總部、鼎捷上海總部、台積電與旺宏電子展廳。

請繼續往下閱讀...

匯僑設計今（23）日舉行上市前業績發表會，董事長王秀卿表示，今年度雖因新冠肺炎疫情肆虐全球對各國經濟造成重創，但匯僑設計在嚴謹的防控措施下，積極全面復工復產，今年上半年度營運及獲利受到疫情影響不大。

▲匯僑室內裝修設計董事長王秀卿。（圖／記者林淑慧攝）

▲匯僑室內裝修設計董事長王秀卿。（圖／記者林淑慧攝）

王秀卿指出，匯僑設計的業務範圍不但已涵蓋精品零售店面、高星級飯店、購物中心、商務空間等領域，業務區域亦從台灣地區延伸至中國大陸、港澳、亞太地區、歐洲、北美國家等地區，逐步將業務拓展邁向全球化。

展望後市，除高端精品零售產業隨疫情趨緩將逐步復甦外，分散製造、分散市場及分散辦公成為新趨勢，將帶動商辦裝修需求增加，另都更危老改建政策推動及高齡化社會常照和醫療健康相關產業發展等，亦為裝修市場提供新的成長動能。

依據財報，匯僑室內裝修設計2019年度營業收入為42.2億元，稅後淨利為2.05億元，每股盈餘為3.67元，目前資本額為6億元；分析去年度營收來源，以商業空間為最大宗，占營收比重達七成三，其次依序為休閒旅遊、商務空間與其他，分別貢獻營收11%、9%與7%，而台灣與中國大陸市場比重各為53%與47%。

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