奧運舉行關鍵在「疫苗」　東奧主席：若疫情無法控制就會取消

▲東京奧運委員會主席森喜朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本東京奧運倒數1周年，不過國際疫情仍未停歇，各界再度提出奧運是否如期舉行的疑問。東京奧運委員會主席森喜朗表示，若是新冠肺炎疫情無法控制，可能就沒辦法舉行，但一切都取決於疫苗是否如期研發成功。

森喜朗日前接受《日本放送協會》（NHK）採訪時表示，新冠肺炎疫苗的研發，是明年東京奧運是否能如期舉行的關鍵，「（舉辦東奧）取決於新冠病毒這場災難是否能真正平息下來，更準確地說，要先有一種疫苗或藥物被研發出來。」

▲東京奧運延至2021年7月23日舉行。（圖／達志影像／美聯社）



森喜朗坦言，如果疫情沒有改變，就不可能舉辦奧運，但他依舊保持樂觀態度，「最後該是國際奧會（IOC）決定，但要回答這些假設性問題很困難，且我認為疫情會受到控制，並且會開發出藥物和疫苗，不會再持續一年。」

原訂於今年7月舉行的東京奧運，因為疫情延期至2021年7月23日，但如今全球疫情依舊嚴峻。日本有超過半數的民眾不認為奧運還可以如期舉行，不過東京奧運也沒有再延期的本錢，因為後頭還有2022年北京冬奧，2024年巴黎奧運等賽事。

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