工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

▲工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（23）日在「2020 BIO ASIA-Taiwan亞洲生技大會」，以「智慧醫電」、「再生醫學」、「醫藥研發」三大區域秀出15項創新科技成果，包括全球首創的「單鏡頭3D內視鏡取像模組」、「新穎標靶青光眼藥物」，還有防疫科技「iPMx分子快速檢驗系統」。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，今年初新冠肺炎疫情爆發之際，工研院就超前部署研發「iPMx分子快速檢驗系統」，發展自主性系統及試劑，部分美國、台灣及中國專利已獲證，更協助產業投入相關診斷領域。

請繼續往下閱讀...

▲工研院展出「iPMx分子快速檢驗系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

林啟萬指出，「iPMx分子快速檢驗系統」7月6日取得TFDA專案製造核准，已授權國內廠商，並預計8月完成10台iPMx檢測儀與1萬劑試劑試量產，而且能力試驗的結果顯示，QCMD盲樣檢測結果全數正確，媲美國際知名大廠，最快可望在2021年5月量產。

林啟萬說明，「iPMx分子快速檢驗系統」的檢測原理與國際間通用的黃金標準qPCR類似，具備四大特色，包括精準度可達90%以上的高精準、感染初期即可揪出病毒的高靈敏、重量僅600公克的高輕巧、系統可於40分鐘內得到結果的高效率。

▲工研院展出單鏡頭3D內視鏡取像模組。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院今年在「智慧醫電區」展出單鏡頭3D內視鏡取像模組，主要是目前傳統的腦部內視鏡手術僅有2D成像，需要有經驗的資深外科醫師執行，傷口長度達1~1.5公分，因此工研院研發全球首創「單鏡頭3D內視鏡取像模組」，以0.4公分的3D影像探針，突破2D平面與狹窄空間的限制。

「單鏡頭3D內視鏡取像模組」可減少腦神經外科40%手術失誤率、縮短25%手術時間，成功解決現行顱內手術的痛點，而且目前3D內視鏡系統一套約20-30萬美元，台灣每次的手術需負擔2000~4000美元費用，未來國產化量產後，預估5年後可帶動年產值成長8%，搶攻高階醫材市場。

▲工研院展出OCM內視鏡虛擬切片系統。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院也展出OCM內視鏡虛擬切片系統，主要是應用在消化道內視鏡，過去醫師在檢查時若發疑似病灶，可即時做切片檢查，但仍需花費時間等待切片判讀的結果，現在工研院研發的OCM內視鏡虛擬切片系統，內建內視鏡與掃描模組、影像擷取與訊號處理技術、演算法，

▲工研院展出積層製造植入式骨材。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院今年在「再生醫學區」展出積層製造植入式骨材，主要是超高齡社會有許多慢性疾病與退化問題，帶動骨科與相關植入產品成長，而工研院研發「積層製造植入式骨材」，整合個人化3D模型重建、客製化醫材設計影像工程和3D列印技術，以創新植入式醫材系統為核心競爭力。

▲工研院展出次世代植入導電醫材塗層技術。（圖／記者姚惠茹攝）



工研院也展出次世代植入導電醫材塗層技術，主要是目前在進行許多手術時，需要將相關醫材植入體內，但有時會導致沾黏、引起免疫反應及細菌感染等問題，或是降低醫材既有的功能，為解決此痛點，工研院研發出領先世界的「次世代植入導電醫材塗層技術」。

「次世代植入導電醫材塗層技術」採用表面改質技術整合抗沾黏與導電特性，具高貼覆性、高抗沾黏性、低阻抗特性，效能比未塗布電極抗沾黏效果增加100倍以上，更可客製化不同規格產品、縮短製程，延長植入醫材的使用時間，因植入式醫療電子產品因沾黏失效，所衍生的二次手術。

▲工研院展出新穎標靶青光眼藥物。（圖／記者姚惠茹攝）



工研院今年在「醫藥研發區」展出新穎標靶青光眼藥物，主要是青光眼是因眼壓過高造成視神經萎縮後，導致視野逐漸缺損、最終失明的眼科疾病，而許多人都誤以為青光眼是高齡後的眼疾，但根據資料顯示，40歲以上青光眼患者增加比例與60歲以上都是13%，顯示青光眼有年輕化趨勢。

工研院開發「新穎標靶青光眼藥物」，臨床上無明顯副作用，可有效排除眼底內的組織液、降低眼壓，一天只需一次點藥即可，目前已在活體動物試驗上獲得有效性的驗證，並同時進行專利佈局，明年可望成功技轉，搶攻上看逾50億美元的青光眼治療藥物市場。

▲工研院展出微反應器系統技術平台應用。（圖／記者姚惠茹攝）



工研院也展出微反應器系統技術平台應用，主要是傳統的微流道反應器，讓液體在微流道中混合或進行反應，有利於特定反應物的生產控制，但在藥物製程研發應用仍有許多需要克服的挑戰，因此工研院MRT系統技術平台混合效率為傳統的3~8倍，可以在有限空間內達到最大程度的混合。

「微反應器系統技術平台應用」提高反應效率達60倍、降低反應副產物逾3倍，快速、精準、高效、安全與彈性生產的特性，解決傳統耗能與效果差的問題，還可化解傳統製藥少量多樣、無人願意生產的窘境，加速新藥臨床實驗藥物製造，縮短新藥量產的時間，提高製成效率及安全性。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣