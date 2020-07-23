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女性領導人立大功！歐洲央行總裁「點名台灣」讚防疫出色

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▲▼蔡英文出席2020亞洲生技大會開幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲拉加德認為，包含蔡英文在內的眾多女性領導人都擁有出色的防疫表現。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／綜合報導

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）日前接受華盛頓郵報（The Washington Post）採訪時提到，由女性擔任領導人的國家，在面對新冠肺炎疫情時，防疫表現尤為出色，她也特別提到台灣，認為蔡英文在承擔壞消息的同時，向民眾提供清楚的解釋與建議，使得台灣成為抗疫成功的典範。

綜合外媒報導，現年64歲的拉加德近日受訪時表示，她認為在各國領導人中，女性在面對新冠肺炎危機時，表現比男性來得出色，同時肯定她們在「溝通」上的表現，認為女性領導人擅長誠實且透明的說話方式，並對疫情表現出認真的態度。

 

她說，台灣、比利時以及紐西蘭的領導人皆為女性，自年初新冠肺炎疫情爆發後，她們與防疫當局向民眾提供確切的數據與清楚的解釋，幫助社會大眾了解防疫的基本措施，例如配戴口罩、保持社交距離以及減少出門的必要性，而這樣的背景也讓全民都能夠掌握基本的防疫知識，更有助於防止疫情擴大。

相較之下，疫情嚴重的美國、巴西以及英國的領導人皆為抱持民粹主義的男性領袖，防疫工作更是一塌糊塗。拉加德認為，領導人應該起到「負責」與「關懷」的責任，而女性領導人在關懷這方面能夠更直接的表達，也讓民眾感受到誠懇的態度。

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