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墨西哥：中國提供10億美元貸款　供拉美取得新冠病毒疫苗

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▲▼墨西哥外交部長厄伯拉特。（圖／美聯社）

▲墨西哥外交部長厄伯拉特。（圖／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在當地22日宣布，中國打算提供10億美元（約新台幣294億元）貸款，讓整個拉丁美洲及加勒比海國家能取得中國研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。

在這份外交部聲明中提到，中國在一場與拉丁美洲、加勒比海地區國家外交部長的視訊會議中作出此承諾。

路透社報導，這場會議由墨西哥外交部長厄伯拉特及中國外交部長王毅主導，各國部長在會中討論如何加強合作，因應新冠肺炎大流行造成的影響。

阿根廷、巴貝多、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、多明尼加共和國、厄瓜多、巴拿馬、秘魯、千里達及托巴哥共和國、烏拉圭也參與了這場會議。

聲明提到，「中國研發出的公共財應是世界上所有人都可拿到的公共財，且中國會提供10億美元貸款，幫助這個區域的國家取得疫苗。」但聲明中並沒有關於何時研發出來、何時分發等細節。

大陸官媒《環球時報》宣稱，墨西哥在年初中國最困難的時期給予政治協助，中國不會忘記，將提供大量物資給墨西哥。

本月墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）才與美國總統川普會晤，討論兩國合作防疫。三邊關係在中國、美國、中南美洲之間更顯複雜。

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