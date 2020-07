沙漠靈修！邪教男迫54人擠爆「蒸氣帳篷」　90°C地獄高溫活活烤死3人

▲美國知名勵志演說家瑞伊(James Arthur Ray)帶領追隨者靈修,卻迫使眾人體驗極端高溫,釀成3人死亡。圖為位於亞利桑那州塞多納(Sedona)的案發地點。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/編譯

美國知名勵志演說家瑞伊(James Arthur Ray)曾帶領54名追隨者,到亞利桑那州的沙漠裡靈修,但竟要求眾人剃光頭髮,進入帳篷,並在裡面火烤石頭、澆水製造蒸氣,透過攝氏90度的極端高溫感受「死亡與重生的體驗」,最後釀成3人死亡。他因過失殺人罪被捕入獄,獲釋以後仍繼續宣揚「哲學」。

瑞伊被形容是外表帥氣,穿著得體的演說家,魅力總是可以吸引全場觀眾,上過歐普拉脫口秀,也曾在電影《秘密》(The Secret)中扮演勵志演說家,但過去屢次因睡眠剝奪、禁食、在火或玻璃上行走以及極端高溫等「靈修」活動招致批評。

▲瑞伊(James Arthur Ray)2011年出庭受審。(圖/達志影像/美聯社)

瑞伊2009年10月在亞利桑那州塞多納(Sedona)的沙漠舉辦「精神戰士」(Spiritual Warriors)靈修會,追隨者都要繳交8000英鎊的費用。他要求眾人剃光頭髮,否則會因「太在意外表」而無法「完全發揮」潛力,還身穿白袍自稱「上帝」,帶領參加「武士遊戲」(Samurai game),大家必須保持安靜完成任務,說話的人就會「死掉」,也就是要一動也不動地躺在地上數小時。

