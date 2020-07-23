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沙漠靈修！邪教男迫54人擠爆「蒸氣帳篷」　90°C地獄高溫活活烤死3人

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▲James Arthur Ray,亞利桑那州,塞多納,Sedona,。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國知名勵志演說家瑞伊（James Arthur Ray）帶領追隨者靈修，卻迫使眾人體驗極端高溫，釀成3人死亡。圖為位於亞利桑那州塞多納（Sedona）的案發地點。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國知名勵志演說家瑞伊（James Arthur Ray）曾帶領54名追隨者，到亞利桑那州的沙漠裡靈修，但竟要求眾人剃光頭髮，進入帳篷，並在裡面火烤石頭、澆水製造蒸氣，透過攝氏90度的極端高溫感受「死亡與重生的體驗」，最後釀成3人死亡。他因過失殺人罪被捕入獄，獲釋以後仍繼續宣揚「哲學」。

瑞伊被形容是外表帥氣，穿著得體的演說家，魅力總是可以吸引全場觀眾，上過歐普拉脫口秀，也曾在電影《秘密》（The Secret）中扮演勵志演說家，但過去屢次因睡眠剝奪、禁食、在火或玻璃上行走以及極端高溫等「靈修」活動招致批評。

▲James Arthur Ray,亞利桑那州,塞多納,Sedona,。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞伊（James Arthur Ray）2011年出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）

瑞伊2009年10月在亞利桑那州塞多納（Sedona）的沙漠舉辦「精神戰士」（Spiritual Warriors）靈修會，追隨者都要繳交8000英鎊的費用。他要求眾人剃光頭髮，否則會因「太在意外表」而無法「完全發揮」潛力，還身穿白袍自稱「上帝」，帶領參加「武士遊戲」（Samurai game），大家必須保持安靜完成任務，說話的人就會「死掉」，也就是要一動也不動地躺在地上數小時。

根據《太陽報》，參加者沒有毯子、睡袋、食物或飲水，在沙漠中待了36小時，忍受飢渴與極端高溫、低溫，已經「感覺到快要死了」，卻又被帶往「汗水小屋」（sweat lodge），進行一場「與時間一樣古老的神秘儀式」。瑞伊要求54人進入帳篷，在密閉空間內火烤石頭，再往上面澆水，製造蒸氣，每隔15分鐘就加上更多的石頭，溫度因此不斷升高至攝氏90度。

參加者難以忍受，試圖離開，卻被瑞伊告知「你比這個更強壯」、「為了生存，你必須向死亡投降」。根據倖存者阿姆斯特爾（Brandy Amstel）的敘述，每吸一口氣，喉嚨與肺部彷彿就感覺到滾燙、灼傷的熱氣。最後，一些人成功脫逃，但許多人失去知覺、口吐白沫，3人因酷熱與脫水導致的器官衰竭而死亡，19人送醫。

警方與救護人員趕到現場時，瑞伊已經逃得無影無蹤。首席警探迪斯金（Ross Diskin）回憶，現場一片混亂，到處都是殘骸，「我不知道發生了什麼，到底是邪教、集體自殺還是什麼。我可以看見剃光頭的女人像是殭屍一樣走來走去，彷彿受到驚嚇」。他一開始認為，這些人自願待在帳篷裡，經調查以後才發現「他們並不是自己決定留下來」。

▲James Arthur Ray,亞利桑那州,塞多納,Sedona,。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞利桑那州亞瓦派郡（Yavapai County）警探迪斯金（Ross Diskin）展示帳棚內發現的木柴證物。（圖／達志影像／美聯社）

瑞伊4個月之後落網，被指控3項過失殺人罪名，2011年11月被判處20個月有期徒刑，但他服刑18個月後就獲釋，如今仍在外宣傳「哲學」，到處舉辦名為「救贖經驗」（Redemption Experience）的研討會，承諾追隨者們可以獲得成功、財富與愛情。

記者斯特勞德（Matt Stroud）訪問倖存者阿姆斯特爾、塔克（Laura Tucker）以及死者柯比（Kirby Brown）的母親布朗（Ginny Brown）製作成Podcast節目「上師：啟蒙的黑暗面」（Guru: The Dark Side of Enlightenment）。

如今，受害者家屬仍在尋求伸張正義。布朗說，「這不是意外，他的這些行動創造條件，使得死亡無法避免。而當人們陷入困境，他卻沒有幫助他們」。

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