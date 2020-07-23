投資人改抱現金！外銀逆勢推新台幣高利存款　年息最高1.15%

▲2家外銀推出新台幣高利存款專案，最高年息可達1.15%。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟，全球金融市場歷經大幅波動，改變了許多人的消費習慣跟理財觀念，隨著風險意識抬頭，儲蓄存款成為疫情後許多消費者的新取向，2家外銀瞄準該商機，紛紛推出新台幣高利存款專案，最高年息可達1.15%。

根據主計總處預估，今年國內儲蓄率將可望創下逾30年新高。面對金融市場仍面臨波動風險的時刻，2家外銀推出高利存款專案，提供穩定收益，適合追求保守穩健配置的存款族。

請繼續往下閱讀...

渣打銀行推出「活利振興」新台幣活期存款優惠專案，即日起至10月20日止，新資金以級距式計息，也就是存入金額越高，年利率加碼幅度越大。

舉例來說，存入新台幣10萬元（含）以上，年利率加碼至0.55%；存入新台幣100萬元（含）以上，年利率加碼至0.85%；存入新資金達新台幣200萬元，可享優惠年利率加碼至1.05%。此外，全新渣打銀行優先理財貴賓可再享額外加碼0.1%，合計最高可達1.15%。

滙豐銀行也推新台幣優利定存專案，即日起至9月30日，只要是卓越理財客戶單筆存滿30萬元新資金，可享有6個月定存年息0.8%；單筆存滿100萬元則可享6個月定存年息1%的優惠，每一客戶最高承作金額為600萬元。

滙豐銀行指出，該專案總額度以30億元為上限，若活動期間未結束前已達乘作上限，則將提前終止該活動。