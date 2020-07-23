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先探／後疫情時代　電競雄風

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（圖／先探投資週刊 提供）

疫情讓宅經濟商機發酵，且正值暑假期間，促使電競遊戲市場更加熱絡，同時帶動繪圖晶片、遊戲軟體、電競筆電、周邊零組件等廠商營運看俏。尤其，Nvidia與AMD均將於第三季推出採用七奈米的全新GPU，在效能上大幅提升，可望吸引電競玩家搶購潮，供應鏈廠商因而受惠。

文／馮欣仁

近幾年電競產業快速蓬勃發展，加上中國、南韓及歐美多國將電競列為正式體育賽事，引爆龐大的商機。根據市調公司Newzoo發布的全球電競市場報告指出，二○一九年全球電競產值達十．九六億美元，預估二○二二年產值將達十七．九億美元。電競產品的推廣著重生態系統的培養，一方面與消費者互動，了解需求；另一方面積極參與及贊助電競賽事，組織電競團隊，建立品牌知名度，此為電競產品銷售重要的一環。

整體電競產業產值主要來自軟體、硬體、電競轉播平台等環節，台灣廠商著墨最深的仍在於硬體，而電競硬體包括電競筆記型電腦、桌上型電腦、監視器、機械鍵盤、電競耳機等電腦與周邊，以及上游主機板、顯示卡、記憶體等零組件。前各大筆電品牌紛紛成立電競專屬品牌，例如：華碩的ROG、宏碁的Predator、技嘉的Aorus等；而微星更領先同業投入電競市場，可說是國內少數具備品牌、主機板與顯示卡等一條龍的專業電競廠商；自從二○○七年推出全球首款可超頻電競筆電GX600後，即轉型為電競系統大廠。此外，近來宏碁延伸電競發展觸角，跨足飲料市場推出遊戲玩家專屬活力飲料「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」，同時成為2020 Predator League英雄聯盟校際盃指定飲料，讓玩家對戰時能量乍現，隨時提升競技戰鬥力。

請繼續往下閱讀...

雙Ａ、微星拚搏電競大餅

在電競螢幕方面，台灣居領導地位。根據調研機構集邦科技（TrendForce）顯示器研究處最新調查顯示，今年電競液晶顯示器（螢幕刷新率一○○Hz以上）受惠於平價電競機種數量增加，以及整體售價下滑的激勵，出貨量上看至一二二○萬台，相較去年成長三七％。此外，近來Mini LED也逐步滲透進電競螢幕市場，例如：華碩首款採用Mini LED的顯示器新品ROG Swift PG32UQX，配置4K HDR面板、具一四四Hz畫面刷新率，亮度高最可達一四○○nit、並通過Nvidia G-SYNC Ultimate認證；微星也推出全球首款搭載Mini LED面板的十七．三吋名為「Creator 17」之筆電。

基本上，電競ＰＣ或筆電與一般傳統ＰＣ或ＮＢ最大差異就在高效能的獨立顯示卡，其核心的晶片處理器則是由Nvidia（NVDA）與AMD（AMD）二大廠商所壟斷，尤其Nvidia在繪圖晶片（ＧＰＵ）更居領先地位，已取得近七成市占率。Nvidia除了從一開始藉由ＧＰＵ改變遊戲市場，進而推動更多影像技術成長之餘，後續更將ＧＰＵ應用在更多網路虛擬化技術發展，並且投入超算領域布局，另外也在自駕系統、邊緣運算，甚至近年在電信網路服務應用也藉由ＧＰＵ加速協助成長，使得Nvidia旗下ＧＰＵ產品開始部署應用在更多技術領域。

Nvidia安培ＧＰＵ第三季開賣

目前Nvidia二大營收來源分別是電競（Gaming）和資料中心（Data Center），二大業務今年第一季營運並未受疫情影響，營收均較去年同期分別成長二七％與八○％，優於市場預期；激勵股價一度創下歷史新高四三一．六九美元，總市值更超越英特爾。Nvidia近來在高速運算（ＨＰＣ）市場動作積極，除頻頻推高ＧＰＵ高速平行運算能力，另藉由併購取得InfiniBand高速網路技術來提高效能，掀起ＨＰＣ市場的高速網路戰端，與四○○Ｇ高速乙太網路方案市場居領先群的英特爾競逐相關市場。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2101精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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